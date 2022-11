Chi è Joy Sunday? Age of Wednesday attrice e altro ancora

Con la recente uscita della serie originale di Netflix mercoledì che ha preso d’assalto il pubblico e la critica, non sorprende molti membri del cast del Spin off della famiglia Addams stanno attirando l’attenzione. Nessuno ha rubato scene come Joy Sunday, tuttavia, il talento dietro il personaggio Bianca Barclay. Quindi cosa sappiamo dell’attrice, compresa la sua età e i ruoli precedenti?

Di tutti i personaggi presenti mercoledì, Bianca Barclay si distingue per molteplici motivi. Esibendosi al fianco della stella nascente Jenna Ortega, Joy Sunday si sta sicuramente facendo un nome nel settore.

Incontra Bianca Barclay di mercoledì

Essendo la studentessa più popolare della prestigiosa Nevermore Academy, non passa molto tempo prima che Bianca si scontri con il lunatico Wednesday Addams. Naturalmente, la tensione è alta tra gli alunni, aggiungendo una fetta di dramma alla serie.

Bianca Barclay viene presentata nell’episodio 1 di mercoledì. Viene rapidamente definita popolare tra gli altri studenti. Come sirena, Bianca possiede penetranti occhi azzurri e la capacità di cantare una melodia manipolatrice.

In un’intervista con Teen Vogue, l’attrice Joy Sunday ha discusso del personaggio, descrivendo i suoi modi persuasivi. Bianca è magnetica, dandole un certo livello di influenza su chiunque interagisca. Per prepararsi al suo ruolo di sirena, Sunday afferma che l’intero cast ha dovuto imparare ad andare in canoa, svegliandosi ogni giorno tra le 5:30 e le 6:00 per esercitarsi.

Quel livello di dedizione al suo ruolo ha indubbiamente dato i suoi frutti poiché i fan sono alla disperata ricerca di saperne di più sulla donna dietro un personaggio così straordinario.

Chi è Joy Sunday?

Joy Sunday è un’attrice, regista, scrittrice e produttrice di Staten Island, New York. Secondo News Unzip e Celebs Week, la star del mercoledì è nata il 17 aprile 1995, compiendo 27 anni.

Dal 2015, Sunday ha lavorato a numerosi cortometraggi, secondo il suo IMDb. Ha fatto il suo debutto televisivo come guest star di alto livello nella produzione della CBS MacGyver. Sunday è probabilmente la più riconosciuta per il suo ruolo in Dog, con Channing Tatum nel film.

Sunday ha anche recitato nell’acclamata serie Netflix Dear White People, ma il suo ruolo di Bianca in Wednesday è il suo ruolo più importante fino ad oggi.

Sembra che i fan vogliano vedere molto di più della domenica grazie a mercoledì!

