Chi è Joseph Crackstone in Wednesday e perché è così importante?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

La storia della serie del mercoledì di Netflix è incentrata su una raccapricciante serie di omicidi che coinvolgono e dintorni Jericho, la città che confina con Nevermore Academy.

Nonostante inizialmente volesse lasciare Nevermore, Wednesday Addams è incuriosito dal caso e inizia a indagare sulla sconcertante follia omicida.

Dopo aver avuto una visione del suo antenato, Goody, l’indagine di mercoledì è puntata nella direzione di un individuo di nome Joseph Crackstone, ma chi è esattamente e perché è così importante?

L’indagine di mercoledì si rivolge a Joseph Crackstone

Nell’episodio 2 di mercoledì, durante la regata della Poe Cup, la protagonista Addams ha una visione del suo antenato Goody fuori dalla cripta di Joseph Crackstone.

Il mercoledì sempre curioso giura di saperne di più sull’individuo in questione e nell’episodio successivo, lei e i suoi compagni studenti di Nevermore si avventurano nell’attrazione locale Pilgrim World in gita.

Pilgrim World ospita molte informazioni sul misterioso Joseph Crackstone, ma la mostra su di lui è attualmente chiusa, lasciando mercoledì altra scelta che intrufolarsi di nascosto.

Chi è Joseph Crackstone in mercoledì?

Interpretato dall’attore William Houston, Joseph Crackstone è il padre fondatore della città di Jericho.

Nel 1625 fu uno dei primi pellegrini a stabilirsi nel luogo e fu un membro di alto rango della comunità che iniziò a formarsi.

Attraverso un’altra visione che Wednesday sperimenta, apprende che Crackstone disprezzava gli estranei, come gli studenti di Nevermore, e ha cercato di far bruciare a morte Goody Addams come strega.

Joseph Crackstone è un antenato della famiglia Gates, una delle famiglie più ricche e potenti di Gerico.

Tutti i Gates si sarebbero estinti entro mercoledì, ma la sua indagine la porta a sospettare che Laurel, la figlia della famiglia, sia ancora viva e sia dietro la follia omicida al centro della serie.

Il piano di Laurel rivelato

Nell’episodio finale di mercoledì, tutto viene rivelato quando la sig.

Non solo, ma sta progettando di resuscitare Joseph Crackstone in modo che possano mettere in atto la sua visione di spazzare via ogni emarginato dalla faccia della Terra.

Per fare questo, Laurel ha assunto Tyler, che è segretamente un mostro noto come Hyde, per uccidere le persone e raccogliere le loro parti del corpo da usare in un rituale per riportare Crackstone dalla morte.

Laurel riesce a farlo, ma scopre rapidamente che Crackstone non è l’alleato che pensava sarebbe stato.

Tuttavia, nonostante il notevole pericolo rappresentato da Crackstone, Wednesday e i suoi compagni studenti di Nevermore si uniscono e riescono a fermare lui, Laurel e il mostruoso Hyde.

Nello scontro finale, Wednesday trafigge Crackstone al petto, facendolo prendere fuoco e scomparendo, sperando che gli impedisca di essere resuscitato per la seconda volta.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

