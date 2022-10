Chi è John Graff in The Watcher e si basa su una persona reale?

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Watcher*

Netflix ha un debole per le storie di crimini veri e il suo ultimo sforzo è The Watcher.

È un dramma che lascerà la pelle degli spettatori accaduti mentre racconta la vera storia di una famiglia che si trasferisce nella casa dei loro sogni solo per trasformare la situazione in un incubo quando iniziano a ricevere una serie di lettere minacciose da un anonimo ‘Osservatore. ‘

Con il progredire degli episodi, la famiglia Brannock tenta di ricostruire l’identità dell’Osservatore, ma incontra ostacoli ad ogni turno.

Uno dei personaggi più sospetti che scoprono durante la loro ricerca è John Graff, un ex residente della loro casa, che Dean crede di aver incontrato nell’episodio 3 mentre affermava di essere un ispettore abitativo, ma chi è John Graff ed era un vero persona nel caso?

The Watcher: data di uscita e anteprima della trama

The Watcher è arrivato su Netflix giovedì 13 ottobre 2022.

Ispirata a eventi veri e basata sull’articolo di The Cut di Reeves Wiedeman, la serie racconta la storia di Dean e Nora Brannock (basata sui veri Derek e Maria Broaddus) che hanno appena acquistato la casa dei loro sogni al 657 Boulevard a Westfield, nel New Jersey.

Non molto tempo dopo essersi trasferiti, tuttavia, i Brannocks iniziano rapidamente a rendersi conto che il tranquillo quartiere potrebbe non essere così accogliente come pensavano all’inizio, poiché i loro vicini stravaganti e ficcanaso si sono messi a farli sentire degli estranei.

La situazione prende una svolta allarmante in peggio quando iniziano a ricevere lettere minacciose da un individuo anonimo che si fa chiamare “l’Osservatore” e la famiglia inizia a temere per la loro sicurezza.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Chi è John Graff in The Watcher?

Nell’episodio 3 di The Watcher, il detective Theodora Birch racconta a Dean la storia di John Graff.

Graff e la sua famiglia vissero nel 657 Boulevard fino al 1995, quando John uccise sua moglie, i suoi figli e sua madre dopo aver ricevuto una sfilza di lettere tormentose dall’Osservatore.

Dopo aver compiuto l’atto agghiacciante, Graff è scomparso e da allora non si è più visto. Identificarlo è stato anche reso più difficile poiché si è ritagliato da ogni foto di famiglia in casa.

Prima della conversazione di Dean e Theodora nell’episodio 3, Dean trova un uomo nella cucina di casa (interpretato da Joe Mantello) che si prepara un panino. Si presenta come “John” e afferma di essere un ispettore edile, anche se quando Dean interroga su di lui gli appaltatori che lavorano alla casa, questi rivelano che non c’è nessun ispettore con quel nome, il che lo porta a credere che l’uomo che ha incontrato fosse il vero John Graff .

Il personaggio di Joe Mantello riappare negli episodi 6 e 7 come parte della Westfield Preservation Society, un gruppo di vicini preoccupati che vogliono impedire che la città cambi.

Ora afferma di chiamarsi William ‘Bill’ Webster che si trasferì a Westfield nel 1995, l’anno degli omicidi di Graff.

All’ultimo incontro nell’episodio 7, il nuovo reclutato del gruppo Roger Kaplan, un insegnante in pensione della scuola locale, crede di riconoscere Bill ma non riesce a individuare esattamente da dove provenga – pochi istanti dopo tutto sembra scattare e chiede “Come va famiglia, Bill?

È un riferimento sottile ma questo sembra confermare che Kaplan riconosce Bill come John Graff poiché sarebbe stato un insegnante dei figli di Graff quando hanno frequentato la scuola locale.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

John Graff è vagamente basato su una persona reale

John Graff non è una persona reale, ma il personaggio di The Watcher è apparentemente basato sull’assassino della vita reale John List.

Il 9 novembre 1971, List uccise sua moglie, tre figli e sua madre nella loro casa di Westfield, nel New Jersey, la stessa città in cui si svolge The Watcher.

Dopo aver ucciso la sua famiglia, List è scomparso, ha assunto una nuova identità ed è sfuggito al rilevamento per quasi 18 anni fino a quando non è stato arrestato nel giugno 1989. È stato estradato di nuovo nel New Jersey, dove è stato condannato per cinque capi di omicidio di primo grado per i quali ha ricevuto cinque ergastoli.

List è morto al St Francis Medical Center di Trenton, nel New Jersey, nel marzo 2008 all’età di 82 anni. Va detto, tuttavia, che ci sono alcune differenze notevoli tra la vera storia di List e quella del romanzato John Graff.

In primo luogo, gli omicidi nella vita reale sono avvenuti nel 1971, non nel 1995. Inoltre, List non viveva nella stessa casa presa di mira dall’Osservatore, 657 Boulevard. Invece, la sua famiglia risiedeva in una proprietà conosciuta come Breeze Knoll, bruciata nel 1972, un anno dopo l’omicidio.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

The Watcher è ora disponibile per lo streaming Netflix dopo essere stato rilasciato giovedì 13 ottobre 2022.

