Chi è James McGibney e dove sta cercando l’uomo più odiato su Internet?

Se non ti dispiace l’intrattenimento che illumina e fa infuriare, Netflix ha molti documentari per te. Detto questo, anche il pubblico più esperto potrebbe sentire il sangue iniziare a ribollire mentre guarda l’ultima offerta di saggistica della piattaforma.

La serie limitata in tre parti The Most Hated Man on the Internet è arrivata su Netflix mercoledì 27 luglio 2022 e analizza la storia del fondatore di IsAnyoneUp.com Hunter Moore.

Era un sito lanciato nel 2010 che consentiva agli utenti di caricare immagini di donne nude. A volte i caricamenti di foto erano accompagnati dalle informazioni personali delle vittime e dai social media. Inutile dire che il sito ha causato angoscia e ha rapidamente raggiunto la notorietà.

Charlotte Laws è una delle donne che ha agito contro Moore e il sito dopo che i nudi di sua figlia sono stati resi pubblici. Tuttavia, ci sono numerose figure che hanno avuto un ruolo nella caduta di IsAnyoneUp.com. Uno di questi era James McGibney. Ma chi è e come entra in The Most Hated Man su Internet?

Chi è James McGibney ne L’uomo più odiato di Internet?

L’ex marine e imprenditore James McGibney è il fondatore di un sito web chiamato BullyVille.com, così come di altri siti.

Dopo la sua permanenza nei Marines, il Radio Times riferisce di aver fondato una società di localizzazione satellitare chiamata SecuraTrak. Nel 2011 ha poi fondato CheaterVille.com, un sito che permetteva agli utenti di pubblicare in forma anonima foto di individui accusati di barare. Le immagini erano spesso accompagnate da storie.

Tuttavia, Wired riferisce di aver chiuso il sito Web dopo aver scoperto che alcuni utenti stavano pubblicando contenuti falsi e ingannevoli su donne a cui erano interessati o da cui si sentivano rifiutati.

Per quanto riguarda la suddetta BullyVille, questa è stata lanciata nel 2012 ed è stata dedicata a nominare e umiliare i bulli, incoraggiando le vittime a condividere le loro storie con gli altri e trovare conforto e forza nella solidarietà.

Hunter Moore e IsAnyoneUp.com

James si apre sul suo incontro con Hunter Moore nel documentario di Netflix, dicendo che era “sconvolto” da ciò che ha visto su IsAnyoneUp.

The Cinemaholic riferisce che Mcgibney ha iniziato a fare pubblicità sul sito per guadagnare la fiducia del suo fondatore, poiché sentiva che Moore non piaceva a nessuno ma che nessuno stava facendo nulla al riguardo. Una volta ottenuta la sua fiducia, si è offerto di acquistare il sito Web da Moore e ha accettato. McGibney ha aiutato a convincere Moore dicendogli che era solo questione di tempo prima che il sito lo portasse in prigione.

Il Radio Times riporta che McGibney ha acquistato il dominio per “meno di $ 15.000” nell’aprile 2012 e lo ha reindirizzato a BullyVille.

Se vai su IsAnyoneUp oggi verrai reindirizzato al sito di McGibney dove spiega il suo obiettivo.

“Ho preso il controllo e ho chiuso lo spregevole sito web di revenge porn www.isanyoneup.com, ma il mio lavoro non è finito”, scrive. “Stiamo costruendo una community online che aiuta le vittime di bullismo, stalking e molestie: invece di chiedere una donazione, ti sto invitando a unirti al team come investitore in AnyOneUp, Inc.”

Dov’è James McGibney adesso?

Dopo aver acquisito il dominio IsAnyoneUp, McGibney e la sua società ViaView sono stati condannati a pagare 1 milione di dollari per una sanzione Anti-SLAPP (cause strategiche contro la partecipazione pubblica) nel 2015, riporta Radio Times. Questo è stato in aggiunta a $ 300.000 di spese legali a Neal Rauhauser per aver presentato richieste “infondate” nelle cause legali contro di lui.

Nel 2016, tuttavia, la sentenza è stata ridotta da $ 1 milione a $ 150.000 dopo essere stata brevemente e temporaneamente revocata.

Dopo un ricorso nel 2018, le sanzioni sono state di fatto ribaltate; la corte li ha giudicati irragionevoli e il caso è stato infine annullato.

Avanti veloce fino al 2021 e McGibney ha celebrato il conseguimento di una certificazione in sicurezza informatica dall’Università di Harvard. Ora sta studiando per un dottorato in tecnologia.

Cosa è successo a Hunter Moore?

Nel 2015, Moore si è dichiarato colpevole di furto di identità aggravato e favoreggiamento nell’accesso non autorizzato a un computer. È stato condannato a due anni e mezzo di prigione federale, seguiti da tre anni di libertà vigilata.

Ha anche dovuto pagare una multa di $ 2.000 e $ 145,70 di restituzione e ha ricevuto l’ordine di cancellare tutti i dati sui suoi computer sequestrati.

È stato rilasciato dal carcere nel maggio 2017.

L’uomo più odiato di Internet è in streaming esclusivamente su Netflix.

