LONDRA, INGHILTERRA – 13 MARZO: Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi partecipano agli EE British Academy Film Awards 2022 alla Royal Albert Hall il 13 marzo 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

Si dice che la serie Netflix di Horizon Zero Dawn si chiamerà Horizon 2074 di Mads Lennon

Se sei un grande fan di Millie Bobby Brown e segui tutti i suoi post su Instagram, sono sicuro che hai visto una certa persona apparire frequentemente nelle sue foto e nei suoi video. Ormai, molti di voi sanno che il ragazzo fortunato che entrerà nella sua vita è il suo ragazzo, Jake Bongiovi.

Non si sa quando i due hanno ufficializzato le cose in quanto nessuno dei due ha condiviso quei dettagli. Potrebbe essere intorno a novembre 2021 o addirittura giugno di quell’anno. Una foto di Instagram pubblicata da Bongiovi nel giugno 2021 era semplicemente intitolata “bff <3". Ora non si sa se si frequentassero in quel momento o fossero davvero solo amici. Ma le cose sono diventate più chiare pochi mesi dopo.

Il momento esatto in cui la coppia è diventata un oggetto non ha importanza. Tutto ciò che conta è che siano felici e che i fan facciano sicuramente il tifo per i due! Allora, chi è esattamente il fidanzato della bella signora?

Chi è Jake Bongiovi, il fidanzato di Millie Bobby Brown?

Il ventenne è figlio del famoso cantante Jon Bon Jovi e di sua moglie, Dorothea Hurley. È difficile dire come si siano conosciuti Brown e Bongiovi, ma forse hanno amici in comune. Dopotutto, le persone tendono a correre negli stessi circoli nel mondo delle celebrità.

Secondo Elle, Bongiovi è uno studente della Syracuse University di New York. La descrizione della sua pagina Instagram ha scritto “attore”, anche se non sembra esserci ancora alcun credito al suo nome.

Brown, 18 anni, e il suo compagno hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso a marzo ai BAFTA Awards. L’ha anche accompagnata al Cose più strane premiere della stagione 4 a maggio. Questi due sono seri l’uno dell’altro! Puoi catturare molte foto dolci della coppia su ciascuna delle loro maniglie di Instagram: @milliebobbybrown e @jakebongiovi.

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 arriva su Netflix venerdì 1 luglio.