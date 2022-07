Chi è il sospetto di DB Cooper Robert Rackstraw e dov’è ora?

Alcuni dei misteri più grandi e intriganti di tutti i tempi rimangono tali. Misteri. irrisolto.

Tra questi c’è l’incertezza che circonda DB Cooper, un epiteto mediatico che è stato utilizzato per riferirsi a un uomo non identificato da quando ha dirottato il volo 305 della Northwest Orient Airlines il 24 novembre 1971. L’aereo era diretto da Portland, Oregon, a Seattle, Washington e l’uomo non identificato ha estorto $ 200.000 come riscatto.

Alla fine si è paracadutato nel sud-ovest di Washington e sebbene parte del riscatto sia stato scoperto nel 1980, l’identità del sospetto rimane un mistero.

La persona responsabile viene spesso chiamata DB Cooper perché ha usato lo pseudonimo di Dan Cooper per acquistare il suo biglietto aereo, riferisce l’Independent.

Il mistero ha scervellato per decenni investigatori e funzionari dilettanti e l’interesse è stato rinnovato grazie all’uscita di DB Cooper: Where Are You!?

Il documentario è stato pubblicato su Netflix nel luglio 2022 e illustra i dettagli di questo caso assolutamente avvincente. Dal suo rilascio, alcuni sono stati incoraggiati ad approfondire e ricercare alcuni degli uomini sospettati di essere DB Cooper. Con questo in mente, chi è il sospetto di DB Cooper Robert Rackstraw?

Chi è il sospetto di DB Cooper Robert Rackstraw?

Tra l’elenco dei sospetti associati al dirottamento nel 1971 c’è Robert Rackstraw.

Il suo potenziale ruolo nel crimine è riconosciuto nella produzione Netflix e Decider riferisce che era un pilota esperto e un veterano del Vietnam congedato con disonore. Valutando il suo passato, alcuni credono che le sue capacità e il suo congedo possano avergli dato la motivazione e la capacità di orchestrare la trama. Dopotutto, l’acrobazia fornisce sia un guadagno finanziario che sfida anche l’autorità su larga scala.

Non solo, ma Decider include che la storia del crimine di Rackstraw è ben documentata, poiché ha falsificato i documenti militari, ha scritto assegni falsi, ha tenuto esplosivi ed è stato accusato di violenza domestica. Inoltre, è stato accusato di aver ucciso il suo patrigno; è importante aggiungere, d’altra parte, che non è stato condannato per questo crimine.

L’FBI ha indagato su di lui in relazione al caso DB Cooper nel 1979 e la storia criminale di cui sopra ha integrato il fatto che una rete di inganni e voci ha portato l’investigatore di DB Cooper Tom Colbert a Rackstraw, con cui si scopre che in realtà si diceva che avesse una relazione con la CIA.

Non esistono prove ufficiali per suggerire legami concreti tra Rackstraw e l’organizzazione.

Dov’è ora Robert Rackstraw?

Digital Spy riferisce che Robert Rackstraw è deceduto il 9 luglio 2019 a causa di problemi cardiaci.

Per tutta la vita, gli è stato chiesto se fosse l’uomo dietro l’alias DB Cooper e non ha mai confessato, anche se spesso evitava la domanda e la affrontava con un occhiolino sfacciato. Tuttavia, il motivo dietro quell’occhiolino rimane ambiguo e ci sono una serie di possibili ragioni dietro una tale reazione.

Il caso rimane irrisolto fino ad oggi.

“Era un criminale…”

Tina Mucklow era un’assistente di volo che era a bordo quando è avvenuto il dirottamento e si è aperta a Rolling Stone quando l’FBI ha chiuso il caso DB Cooper nel 2016.

“Era un criminale che non stava solo minacciando la mia vita, ma anche quella di tutte quelle persone innocenti su quel volo”, ha detto, sconvolta dal fatto che l’uomo responsabile non sia mai stato catturato. Tuttavia, capisce che è passato così tanto tempo da quando si è verificato il crimine che la decisione aveva un senso.

“Riconosco che probabilmente era la cosa giusta da fare vista la quantità di tempo [that has passed] e conoscendo tutti i bisogni del nostro mondo oggi”.

DB Cooper: Dove sei?! è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

