Chi è il ragazzo sulla spiaggia in Uncharted e perché è così importante?

Dopo il suo periodo sul grande schermo all’inizio di quest’anno, Uncharted del 2022 è volato su Netflix negli Stati Uniti come parte del suo programma di rilascio casalingo.

Di conseguenza, il film sta raggiungendo per la prima volta nuovi membri del pubblico che si uniscono a Nathan Drake e co. nell’avventura giramondo ricca di azione.

Durante il film Nathan e l’inaffidabile Chloe si ritrovano su una spiaggia dove hanno un’insolita interazione con un bagnante che prende il sole.

Ma chi è il ragazzo che Nate e Chloe incontrano sulla spiaggia in Uncharted?

La scena sulla spiaggia del film Uncharted

Dopo la scena dell’aereo piena di adrenalina a circa due terzi del percorso attraverso Uncharted, Nate e Chloe si ritrovano bloccati in mezzo all’oceano.

Questo fino a quando Chloe non vede un’isola vicina, che si è rivelata parte delle Filippine, dando alla coppia un rifugio sicuro e un posto dove iniziare la loro ricerca del tesoro di Magellano.

Quando la coppia bagnata si arrampica a terra, incontrano un loquace bagnante dai capelli grigi che chiede: “che diavolo è successo a voi due?”

Dopo che Nate ha risposto dicendo che sono caduti da un aereo, dice: “Sai, una volta mi è successa una cosa del genere”.

Chi è il ragazzo sulla spiaggia in Uncharted?

Il ragazzo sulla spiaggia è Nolan North, il doppiatore che ha interpretato Nathan Drake nella serie di videogiochi Uncharted.

Nolan è famoso come una delle voci più prolifiche nei videogiochi e il suo elenco di ruoli precedenti è ampio, per non dire altro, con oltre 450 crediti di recitazione a suo nome.

Alcuni dei ruoli più noti nei videogiochi di North includono Desmond Miles di Assassin’s Creed, il sergente John Forge in Halo Wars, Penguin nella serie Batman: Arkham, David in The Last of Us, il personaggio principale in Deadpool del 2013 e Tony Stark in The Avengers della Marvel .

Oltre alla sua recitazione vocale, Nolan è apparso in diversi progetti live-action tra cui Star Trek Into Darkness, Pretty Little Liars e la soap opera americana Port Charles, dove ha debuttato come attore.

I fan reagiscono al cameo di Nolan North

Anche se potrebbe essere solo una breve scena, il cameo di Uncharted di Nolan North è un momento popolare tra i fan dei videogiochi originali, con molti che si rivolgono ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “Va bene. Vedere Nolan North nel film Uncharted mi ha fatto venire i brividi.

Mentre un altro ha aggiunto: “Il film Uncharted è stato piuttosto interessante e ho perso la testa quando Nolan North ha fatto il suo cameo”.

“Non riuscirò mai a dimenticare quel cameo di Nolan North nel film inesplorato. Lui è la capra”, ha commentato questo fan.

“Il cameo di Nolan North è ancora una delle cose che preferisco di questo film”, ha detto questo fan. “Ho bisogno che si presenti di nuovo casualmente in Uncharted 2.”

Questo utente di Twitter ha dichiarato: “L’aggiunta di un cameo di Nolan North nel film di Uncharted è *il bacio degli chef* perfetto”

E infine, questo fan ha commentato: “Il cameo di Nolan North è stato fantastico. La migliore rottura del quarto muro!”

Uncharted © Sony Pictures

Uncharted è disponibile per lo streaming su Netflix negli Stati Uniti dopo essere stato aggiunto al servizio di streaming il 5 agosto 2022.

