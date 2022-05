Chi è il programma Netflix?

Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2 – Crediti fotografici: Netflix

Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 La stagione 2 uscirà su Netflix lunedì 23 maggio.

Da quando la prima stagione è stata rilasciata sullo streamer, i fan degli anime sono rimasti affascinati dalla avvincente serie di fantascienza. Ora, a distanza di due anni dalla sua uscita iniziale nel 2020, lo stiamo finalmente rimettendo sui nostri schermi e non vediamo l’ora di immergerci di nuovo per vedere quali sono i nostri personaggi preferiti fino ad ora.

Proprio come la stagione 1, Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 la stagione 2 sarà composta da 12 episodi e vedrà la Sezione 9 della Pubblica Sicurezza affrontare ancora una volta una minaccia contro l’umanità. Vuoi sapere chi c’è dietro la voce del tuo personaggio di fantascienza preferito? Allora continua a leggere!

Ghost in the Shell: doppiatori SAC_2045 stagione 2

Se sei curioso di sapere chi dà la voce ai personaggi della popolare serie di fantascienza, non cercare oltre! Di seguito abbiamo l’elenco completo del cast, fornito da IMDb. Gli attori sono principalmente doppiatori che hanno avuto tonnellate di esperienza nel settore, quindi i loro volti e nomi potrebbero non essere così riconoscibili per te, ma questi attori danno la voce ad alcuni dei personaggi più popolari nel mondo degli anime.

Richard Epcar nel ruolo di Batou

Michael McCarty nel ruolo di Ishikawa

Crispin Freeman nel ruolo di Togusa

Mary Elizabeth McGlynn nel ruolo di Kusanag

Melissa Fahn nel ruolo di Tachikoma

Dave Wittenberg nel ruolo di Saito

William Frederick Knight nel ruolo di Aramaki

Armen Taylor come Teito

Roger Craig Smith nel ruolo di Smith

Keith Silverstein nel ruolo di Stan

Cherami Leigh come Purin

Matthew Mercer come agente

Joe Zieja è accreditato come “Voci aggiuntive”

Bob Buchholz nel ruolo di Paz

Sara Cravens è accreditata come “Voci aggiuntive”

Steve Blum è anche accreditato come “Voci aggiuntive”

Sam Riegel come agente

Patrick Seitz nel ruolo del marito di Kaede

Ghost in the Shell: trailer della seconda stagione di SAC_2045

Quando Netflix ha confermato la data di uscita per Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 stagione 2, il piroscafo ha anche svelato un nuovo trailer e poster. Guarda il trailer qui sotto!