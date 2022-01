Chi è il piccolo Zeke e come lo ha ottenuto Darlene nella stagione 4 di Ozark?

Ozark è un thriller poliziesco incentrato sulla famiglia Byrde (con Jason Bateman e Laura Linney). Lo spettacolo ripercorre il viaggio dei Byrdes da una normale famiglia suburbana all’essere coinvolti in un mondo di droga, criminalità e violenza.

Dopo un’attesa agonizzante di quasi due anni, la prima puntata della stagione 4 di Ozark è finalmente arrivata su Netflix il 21 gennaio 2022.

La nuova stagione di Ozark vede Darlene assumere il ruolo di una madre “amorevole”, ma i fan sono stati lasciati a chiedere chi è suo figlio, Zeke, e come è arrivato a essere affidato a lei.

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

Chi è il piccolo Zeke?

Baby Zeke è il figlio del pastore Mason Young (Michael Mosley) e Grace (Bethany Anne Lind). Sfortunatamente, Grace ha incontrato una brutta fine nella prima stagione, dopo essere stata rapita dagli Snell, per non essere mai più vista.

Purtroppo, il piccolo Zeke è rimasto orfano nella seconda stagione, dopo che suo padre è stato colpito a colpi di arma da fuoco in un alterco.

Credendo che Wendy e Marty avessero qualcosa a che fare con la scomparsa di sua moglie, Mason rapì Wendy in un atto di vendetta.

Nei suoi tentativi di salvarla, Marty è andato nel panico e ha sparato accidentalmente a Mason alla testa.

In che modo Darlene ha avuto il piccolo Zeke a Ozark?

I Byrde inizialmente avevano pianificato di allevare Zeke come loro. Tuttavia, gli eventi hanno preso una piega molto diversa. Alla disperata ricerca di un figlio ed erede dei suoi affari, Darlene chiede la custodia del piccolo Zeke. Quando non ottiene ciò che vuole, rapisce Jonah Byrde per inviare un messaggio a Marty e Wendy

Dopo questa svolta degli eventi, Wendy consegna a malincuore il piccolo Zeke. Ma non prima di aver promesso di salvarlo un giorno.

La terza stagione ha visto Darlene diventare una madre impegnata per il piccolo Zeke, tuttavia con il suo comportamento spesso irregolare e violento, questo atto materno continuerà nella quarta stagione?

I fan discutono delle disavventure di Zeke e Darlene

È sicuro dire che Darlene che si prende cura di Zeke è stato un argomento caldo tra i fan di Ozark, con alcuni spettatori che hanno anche notato un’incoerenza sulla sua età apparente.

Questo fan su Twitter ha fatto una bella previsione sulla parte 2 della stagione 4: “Previsione per la parte 2 dell’ultima stagione di #OzarkSeason4: solo il piccolo Zeke sopravvive”.

Un altro era confuso su come Zeke sia ancora un bambino dopo che è passato un po’ di tempo nello show: “come diavolo Zeke è stato un bambino su Ozark per 4 stagioni”

Mentre questo fan era d’accordo: “Il piccolo Zeke non dovrebbe essere come 2? #Ozark“

E infine, questo fan su Twitter disapprova davvero che Darlene sia ora la madre di Zeke:

Mi dispiace ma non posso con Darlene e Zeke 🤢🤢🤮🤮#Ozark — Cult_Of_Personality⚡️⚡️ (@lkmanan) 21 gennaio 2022

La stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 21 gennaio 2022.

