Chi è il papà di Tully? Il nuovo mistero della seconda stagione di Firefly Lane

Infine, il dramma di Netflix Firefly Lane ritorna con la sua seconda stagione e l’ennesimo mistero. Con il motivo dietro lo scioccante confronto tra le migliori amiche Tully e Kate alla fine del finale della prima stagione ancora sconosciuto, la seconda stagione continua la tensione, questa volta aggiungendo un’altra domanda alla trama. Chi è il padre di Tully in Firefly Lane?

Basato sull’omonimo romanzo dell’autore Kristin Hannah, Firefly Lane descrive in dettaglio la vita di due ragazze e la loro migliore amicizia, dalla loro maggiore età negli anni ’70 all’età adulta nei primi anni 2000.

Tully Hart (Katherine Heigl) e Kate Mularkey (Sarah Chalke) hanno vissuto tutto insieme, quindi non è una sorpresa che il pubblico sia rimasto ansioso e preso dal panico quando il finale della prima stagione non ha rivelato il motivo dietro la caduta del personaggio.

**ATTENZIONE: Spoiler per la seconda stagione di Firefly Lane**

La seconda stagione promette di rivelare finalmente ciò che ha fatto a pezzi le amiche, oltre ad aggiungere ancora più drammaticità al mix con la nuova trama dell’identità sconosciuta del padre di Tully. Come ogni buon mistero, l’inizio della seconda stagione incoraggia gli spettatori a pensare a Benedict Binswanger, un candidato politico noto per il suo comportamento ostile. Ma questo non è suo padre.

Corsia della lucciola © Netflix | Diya Pera

Chi è il padre di Tully in Firefly Lane?

Il padre di Tully è in realtà Parker Binswanger. Parker è il fratello più gentile e tenero di Benedict Binswanger.

Sebbene Tully non scopra queste informazioni fino a quasi metà della seconda stagione, la sua identità viene rivelata nell’episodio 5.

Durante la sua vita, la madre di Tully ha sempre tenuto segreta l’identità di suo padre. Nella sua ricerca per trovare il suo genitore sconosciuto, Tully affronta sua madre Cloud e, dopo molta insistenza, riceve sorprendentemente la risposta che ha cercato per decenni.

Sfortunatamente per la nostra fatidica protagonista, la risposta che ha finalmente trovato non è di grande conforto. Nel corso degli anni, Tully visita il ristorante PJ Pelican’s alla ricerca di suo padre. Incredibilmente, viene rivelato che Parker era in realtà il proprietario del ristorante, e quando Tully sa chi è suo padre, è troppo tardi. La moglie di PJ rivela che Parker è morto 6 settimane prima della scoperta della sua identità da parte di Tully.

Una conclusione straziante per il determinato giornalista Tully. In tutta la serie, viene rivelato che quando Cloud era originariamente incinta di Tully, la famiglia Binswanger disapprovava e manipolava la situazione, facendo credere a Cloud che lei e sua figlia fossero state abbandonate da Parker.

Quando Tully scopre finalmente chi è suo padre, viene anche rivelato che Parker non ha mai avuto intenzione di abbandonare sua madre, credendo grazie alla sua stessa famiglia che Cloud lo avesse rifiutato e lasciato. Indubbiamente devastante per tutte le parti coinvolte, la stagione 2 di Firefly Lane dà un calcio al dramma.

Firefly Lane © 2022 Netflix, Inc.

Mostra tutto

In altre notizie, cos’è uno stub nella serie The Peripheral su Amazon?