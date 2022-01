Chi è il padre di Tory in Cobra Kai? Cosa possono tenere i genitori di Tory per la stagione 5?

Il ritorno del vecchio cast della serie di film di The Karate Kid come gli stessi personaggi di Cobra Kai ha incuriosito gli spettatori. Ma la nuova generazione ha anche piacevolmente sorpreso il pubblico. Soprattutto un personaggio moralmente confuso come Tory, che non ha vere figure genitoriali da guidare. Sebbene i fan sappiano della madre di Tory, si chiedono chi sia il padre di Tory in Cobra Kai?

Coba Kai si è fatto un nome per aver riportato in vita vecchi personaggi. Quindi, molti sospettano che qualche personaggio della serie di film possa essere il padre di Tory, che apparirà nelle prossime stagioni di Cobra Kai. Quindi, diamo un’occhiata alle probabili spiegazioni e agli scenari futuri.

Il padre di Tory è un membro di Cobra Kai?

Tory si adatta naturalmente alla configurazione di Cobra Kai poiché seleziona tutte le caselle. Pertanto, molti credono che Tory abbia ereditato alcuni degli attributi Cobra Kai dai suoi genitori. John Kreese e Terry Silver, fondatore e co-fondatore di Cobra Kai rispettivamente hanno guidato la gara nelle stagioni iniziali. Tuttavia, la stagione 4 non ha mostrato in modo specifico nessun momento in cui Tory e gli altri personaggi si sono legati.

I fan hanno giustificato Kreese come il padre di Tory perché l’ha convinta a rimanere al Cobra Kai. Ma con il progredire della serie, abbiamo visto che le intenzioni di Kreese erano diverse. Per quanto riguarda Terry Silver, Cobra Kai lo ha assorbito e la serie non suggerisce alcun collegamento tra Tery e Tory. Ma ci sono altre due opzioni in Mike Barnes e Dutch.

I fan si aspettano che Mike Barnes torni per la quinta stagione, quindi i creatori potrebbero collegare i personaggi. Ma Dutch fa anche un caso interessante, come abbiamo sentito parlare di lui l’ultima volta nella stagione 2 che sconta la pena in una prigione federale. Tory ha anche esplosioni violente quando non pensa razionalmente, un tratto caratteriale dell’olandese.

Possiamo aspettarci che i genitori di Tory appaiano nella quinta stagione?

Vediamo Amanda LaRusso aiutare Tory ad affrontare i suoi problemi mentali nella stagione 4. La madre di Tory non è ancora apparsa nella serie, ma sappiamo che sua madre lotta con la malattia. Incontriamo anche la zia Kandace di Tory, che vuole lo stipendio di invalidità di sua madre. Tory si difende, ma Kandace le entra in testa quando solleva la battaglia per la custodia del fratello di Tory.

Quindi, dovremo aspettare e vedere se la madre di Tory muore, e potremo vedere suo padre o un nuovo parente. I creatori possono anche presentare un vecchio personaggio come parente di Tory.

Facci sapere nei commenti se hai qualche teoria sui genitori di Tory in Cobra Kai.

Il post Chi è il padre di Tory in Cobra Kai? Cosa possono tenere i genitori di Tory per la stagione 5? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.