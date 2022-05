Chi è il nemico “Benzina” Chozen Toguchi di “Karate Kid 2” che si unisce a Daniel LaRusso nella quinta stagione di “Cobra Kai”?

Chi avrebbe mai pensato che avremmo avuto il Natale già a settembre 2022? Bene, per quanto possa sembrare difficile da credere, questo è esattamente ciò che accadrà quando Cobra Kai La quinta stagione arriva il 9 settembre 2022, su Netflix. È stato rilasciato un teaser in cui possiamo vedere molte cose accadere contemporaneamente. Tuttavia, i fan hanno colto un momento che si è distinto di più, la scena coinvolgente Chozen affrontare gli sboccati Cobra Kai sensei, D’argento. Ma chi è esattamente Chozen?

Ecco tutto ciò che devi sapere su Chozen, il Ragazzo di karate 2 cattivo, che ora è un alleato di Daniel LaRusso. E, naturalmente, un po’ sul perché si chiamasse “benzina”.

Chozen la “benzina” torna al Cobra Kai come alleato di LaRusso

Bene, questa non è esattamente la notizia dell’ultima ora. Come già sapevamo alla fine di Cobra Kai Stagione 4 che Chozen tornerà alla trama nella stagione 5. Tuttavia, sarà sicuramente interessante vedere come lo fa. Siamo ben consapevoli delle capacità che possiede e vedere Chozen affrontare Terry Silver sarebbe un vero piacere.

Chozen è stato un acerrimo nemico per Daniel LaRusso sin dal secondo Karate Kid film. Tuttavia, le cose sono cambiate quando LaRusso ha visitato Okinawa nella stagione di Cobra Kai. Studente e nipote di Sato Toguchi, proprietario di un dojo di karate a Okinawa, e un abile combattente che usa il Miyagi-do Karate, questo è tutto Chozen. E ora, aggiungi a quel curriculum che probabilmente sarà un sensei nella nuova stagione di Cobra Kai. Sembra tutto incredibile quando si tratta della sua trama.

Tuttavia, il motivo per cui tutti parlano di Chozen è questa frase che dice nel recente video teaser di Cobra Kai stagione 5 rivelata al Netflix Is A Joke The Festival. Quando Silver dice a Danny LaRusso che sta giocando con il fuoco quando lo affronta, Chozen si fa avanti come un eroe e dice: “Sono benzina“. Questo basterà davvero per zittire Silver per il momento e per noi sussultare mentre ridiamo.

“quindi mi stai dicendo che arriviamo all’antagonista di karate kid 2 combattere l’antagonista di karate kid 3? è assolutamente incredibile…,” ha scritto un fan, lodando la serie per aver riportato magnificamente vecchi personaggi nella storia.

Ci sono molte cose che accadranno nella quinta stagione di questo Netflix Original. Dicci quali sono le tue aspettative da esso nei commenti qui sotto.

La quinta stagione di Cobra Kasarò disponibile per lo streaming il 9 settembre 2022, ovviamente su Netflix.

