Chi è il mostro di mercoledì? Spiegazione dell’identità di Hyde

Dopo mesi di attesa, la serie del mercoledì di Netflix è finalmente arrivata, offrendo ai fan di tutte le età tanto divertimento da godersi durante il Ringraziamento e fino a dicembre.

La serie vede il titolare mercoledì Addams iscriversi alla premonitrice Nevermore Academy, una scuola per emarginati, bambini con tutti i tipi di abilità magiche strane e meravigliose.

Odia immediatamente la sua nuova scuola fino a quando non viene coinvolta in un caso sconcertante mentre un misterioso mostro ha attaccato le persone intorno a Nevermore e nella vicina città di Jericho.

Le indagini di mercoledì la portano a diversi potenziali sospetti, ma chi e qual è il mostro della serie?

Qual è il mostro di mercoledì?

Il mostro che ha attaccato le persone mercoledì è una creatura nota come Hyde.

Wednesday scopre le specie del mostro nell’episodio 7 quando riceve una breve visita dal suo amato zio Fester.

Con il suo aiuto, Wednesday scopre che il misterioso Hyde prende il nome dalla storia di Jekyll & Hyde poiché è in gran parte dolce e innocuo, ma ha un lato oscuro segreto che fa trasformare la creatura in un terrificante mostro dagli occhi sporgenti.

Tuttavia, Fester spiega anche che Hyde non funziona da solo poiché la creatura richiede un maestro per sbloccare i suoi poteri e controllarla.

Chi è il mostro di Hyde mercoledì?

Il mostro di Hyde mercoledì è in realtà Tyler Galpin.

Tuttavia, non era il sospettato iniziale di mercoledì poiché, dopo alcuni scavi iniziali, si è convinta che fosse Xavier dietro i mostruosi omicidi.

Usando le “prove” della sua misteriosa opera d’arte e del suo nascondiglio segreto nei boschi, Wednesday è balzato alla conclusione che fosse lui il mostro, ma alla fine è stata smentita.

Invece, si scopre che Hyde è Tyler, il figlio dello sceriffo di Jericho e potenziale interesse amoroso di mercoledì.

Wednesday fa la scoperta quando lei e Tyler condividono un bacio e usando le sue capacità telepatiche, sperimenta una visione che conferma che lui è il mostro che ha sempre cercato.

Negli ultimi momenti dell’episodio 8, Wednesday è costretta ad affrontare Tyler e il suo padrone (più su di loro sotto) e sembra che possa essere sconfitta e uccisa.

Questo fino a quando molti degli studenti di Nevermore si uniranno alla causa di mercoledì, in particolare il suo compagno di stanza lupo mannaro Enid che è in grado di sconfiggere Hyde, sebbene sia scossa dall’esperienza.

Chi controllava l’Hyde?

Laurel Gates, che si traveste da Marilyn Thornhill, si rivela essere la padrona di Hyde.

Proprio come ha fatto con l’identità di Hyde, Wednesday è saltata ancora una volta alla conclusione sbagliata quando ha cercato di capire chi fosse il padrone della creatura, inizialmente credendo che fosse il dottor Kinbott.

Tuttavia, quando Wednesday ha chiesto alla sua amica Eugene della persona che lo aveva attaccato in precedenza, ha rivelato che avevano stivali rossi, proprio come quelli indossati dalla signora Marilyn Thornhill, l’unica insegnante normale a Nevermore.

Wednesday ha infine dedotto che Marilyn, il cui vero nome è Laurel, è la sorella di Garrett Gates – che è stato ucciso da Morticia quando ha frequentato Nevermore – e una discendente di Joseph Crackstone, il padre fondatore di Jericho che voleva liberare il mondo dagli Emarginati quando era vivo.

Marilyn aveva pianificato di resuscitare Crackstone in modo che potessero portare a termine la sua visione brutale, ma per farlo avrebbe avuto bisogno delle parti del corpo di diverse persone normali per completare il processo – ed è qui che è entrato in gioco Tyler – così come il sangue di mercoledì, mentre lei è un discendente di Goody Addams, che una volta fu processato per essere una strega da Crackstone secoli prima.

Per fortuna, tuttavia, con l’aiuto dei compagni studenti di Nevermore e lo spirito di Goody, Wednesday e le sue amiche riescono a sconfiggere sia il risorto Crackstone che Laurel.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

