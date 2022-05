Netflix ha appena lanciato tutti gli otto episodi di Impero Bling stagione 2, il che significa che il cast benestante è tornato per più dirottamenti, esuberanza e dramma. La seconda stagione presenta più sfarzo, glamour e molti scandali. Preferiti come Anna Shay, Kim Lee, Christine Chiu, Kane Lim, Kelly Mi Li e Kevin Kreider sono tornati per più di tutto!

L’ultima volta che ci siamo lasciati con il cast, Christine e Anna erano ancora fuori, Kevin e Kim avevano potenzialmente trovato una scintilla tra loro e Kelly stava cercando di lasciare il suo ragazzo Andrew Gray.

Questa stagione introduce due nuovi membri del cast, Dorothy Wang e Mimi Morris. Con questo cambiamento in mente del cast, diamo un’occhiata a chi è il membro più ricco del cast Impero Bling la stagione 2 è e come il resto del cast si accumula in termini di patrimonio netto.

Bling Empire stagione 2: chi è il membro del cast più ricco?

Anche se ci sono due nuovi membri del cast in questa stagione, sembra che Anna Shay rimanga la regina in carica Impero Bling come la persona più ricca coinvolta Impero Bling. Secondo i rapporti, Shay vale circa $ 600 milioni.

Durante la prima stagione dello show, Shay ha detto che i soldi della sua famiglia provenivano dalle armi, con la co-protagonista Kane che ha detto che la compagnia di suo padre “vende bombe, pistole, tecnologia di difesa e vale, tipo, qualche miliardo”.

Patrimonio netto del cast della seconda stagione di Bling Empire

Ecco il patrimonio netto stimato di ogni membro di Impero Bling stagione 2, secondo Cosmopolitan.

Dorothy Wang – $ 10 milioni

Mimi & Donald Morris – Patrimonio netto sconosciuto*

Anna Shay – $ 600 milioni

Christine Chiu e il dottor Gabriel Chiu – $ 80 milioni

Kane Lim – $ 20 milioni

Jaime Xie – $ 50 milioni

Cherie Chan e Jessey Lee – $ 200 milioni

Kelly Mi Li – $ 5 milioni

Kim Lee – $ 10 milioni

Guy Tang – $ 2 milioni

Kevin Kreider – Patrimonio netto sconosciuto*

Il patrimonio netto di Mimi è attualmente sconosciuto, ma suo marito Donald Morris è l’amministratore delegato di Morris Group International e Cosmopolitan ha riferito che valeva circa $ 800 milioni. Tuttavia, non sono sicuro che sia corretto.

Il sito web di origine, Celebrity Unfold, non dice nulla su “800 milioni di dollari”. In realtà dice che il patrimonio netto di Don è di circa $ 52 milioni. È possibile che il sito Web abbia precedentemente registrato un numero impreciso e poi sia tornato indietro e lo abbia modificato.

Kevin Kreider è l’unico membro del cast Impero Bling chi è non un milionario. Ci sono alcuni rapporti online che affermano che Kreider vale $ 10 milioni, ma questa è solo una voce infondata. Lo stesso Kreider non è sicuro da dove provenga, anche se ha detto scherzosamente a E! che sperava un giorno di valere così tanto!

Impero Bling la stagione 2 è ora in streaming su Netflix.