Chi è il figliol prodigo in The Sandman? Spiegazione della storia della distruzione

Dopo gli adattamenti televisivi di Lucifer, American Gods e Good Omens, l’opera fondamentale di Neil Gaiman, The Sandman, è stata finalmente portata in vita sui nostri schermi grazie a Netflix.

La serie racconta la storia di Dream, uno dei sette membri degli Endless, un gruppo di esseri divini che controllano tutti alcuni aspetti della vita, o addirittura la morte.

Tuttavia, mentre ci possono essere sette membri in Endless, ne incontriamo solo quattro nella serie Netflix che ha lasciato i fan con alcune domande sui fratelli scomparsi.

Uno degli assenti più importanti di The Sandman è Destruction, noto anche come il Prodigo, ma chi è lui e perché non appare nella prima stagione?

Al Sandman mancano i membri degli Endless

La serie Sandman racconta la storia di Dream, uno dei sette fratelli degli Endless, una famiglia di esseri divini che controllano ciascuno un certo aspetto dell’universo.

Durante la prima stagione, Dream interagisce con altri tre fratelli, Death, Desire e Despair, con quest’ultima coppia che si unisce per tormentare il sogno negli ultimi episodi.

Ciò significa che tre membri degli Endless non sono presenti nella serie The Sandman, ovvero Destiny, Delirium e Destruction.

Chi è Destruction (aka. The Prodigal) in The Sandman?

Destruction è il quarto membro più anziano della famiglia Endless ed è il fratello minore di Dream.

Conosciuto anche come Olethros, la Distruzione è portatrice di cambiamento e distruzione in tutto il mondo per consentire la creazione di nuove cose.

Circa 300 anni prima degli eventi della serie, Destruction ha deciso di abbandonare il suo regno e le sue responsabilità e da allora ha avuto pochissimi contatti con i suoi fratelli.

Grazie alla sua lunga assenza, i fratelli di Destruction lo chiamano spesso “il figliol prodigo”, un riferimento alla storia biblica del figliol prodigo.

Perché la Distruzione ha lasciato l’Infinito?

Quando l’umanità iniziò a padroneggiare il funzionamento della scienza, la Distruzione prevedeva che avrebbero creato armi capaci di distruzione planetaria e forse anche universale.

E così, all’inizio del 17° secolo, Distruzione abbandonò il suo regno e le sue responsabilità e scomparve perché non voleva essere responsabile di una potenziale distruzione su scala così enorme.

Sebbene non appaia nella prima stagione della serie Netflix, Destruction compare nei fumetti di The Sandman, in particolare nella storia Brief Lives, in cui Dream e Delirium hanno deciso di rintracciarlo.

