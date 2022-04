Chi è il dottore della fertilità, Donald Cline nel documentario Netflix “Our Father”? Dov’è lui adesso?

A volte, i progressi in medicina hanno un ottimo prezzo, e altre volte, non così tanto. Una nuova offerta Netflix: Nostro padre ne è una testimonianza. Lo streamer ha rilasciato un trailer per il documentario, che sicuramente vi farà bollire il sangue. L’infertilità è un problema comune tra le coppie e uno dei maggiori successi nel settore medico è la procedura di fecondazione in vitro. Ma un uomo, lui stesso un medico, sfrutta così tante coppie con infertilità usando questa procedura. Al momento, tutti noi conosciamo bene la procedura. Ma quattro decenni fa, la società ne sapeva molto poco. Ed è di questo che ha approfittato il dottore.

Nostro padre, il nuovo documentario su Netflix, racconta l’orribile storia di dozzine di procedure di fertilità di routine andate storte. Al centro della storia c’è Il dottor Donald Cline, che ha impiantato segretamente i suoi spermatozoi nei suoi pazienti e ha generato molti figli per anni. Questa completa frode è stata catturata quando uno dei suoi figli ha cercato di entrare in contatto con i loro fratellastri.

Questo film darà la possibilità alle vittime di raccontare le loro storie e mostrerà come Cline è riuscita a farla franca per così tanto tempo.

Quando Nostro Padre arriverà su Netflix?

Regia di Lucie Jordan, Nostro padre arriverà su Netflix 11 maggio 2022, alle 00:00 PT / 3:00 ET.

C’è un trailer per il film?

Il trailer di Nostro padre evidenzia gli eventi che hanno portato alla scoperta dei reati commessi da Il dottor Donald Cline. Tutto inizia quando una persona esegue un semplice test del DNA su un sito Web, Ancestry.com, per saperne di più sui suoi antenati. Non sapeva che tutta la sua vita sarebbe cambiata in peggio.

Nel trailer, Jacoba Ballard, che ha fatto il test del DNA, dice: “Crescendo, mi sono sentito diverso”. Dopo aver trovato corrispondenze con sette persone, si è resa conto che qualcosa non andava.

Il fatto più inquietante è che il dottore è riuscito a farla franca per molti anni. È un membro di spicco della società, un imprenditore e un anziano della chiesa. La società lo rispetta per la sua posizione ma all’insaputa di nessuno ha distrutto molte famiglie.

Dov’è il dottor Donald Cline adesso?

Il dottor Donald Cline è stato accusato del suo crimine per due capi di ostruzione alla giustizia nel 2017. Durante le indagini, ha accettato il suo crimine ma non prima di aver fuorviato gli investigatori. In difesa di Cline, dice alla corte che stava aiutando le famiglie che non potevano concepire da sole.

