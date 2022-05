Chi è il doppiatore di Torrin in “Bad Travelling” di Love, Death and Robots S3?

“Bad Travelling” è uno degli episodi più sorprendenti della terza stagione di Love, Death and Robots, ma da dove riconosci il doppiatore di Torrin?

Love, Death and Robots è probabilmente la più grande serie animata di Netflix finora ed è personalmente sul mio “Monte Rushmore” di titoli animati moderni. Tuttavia, dobbiamo tutti ammettere che ci sono alcuni episodi della serie antologica di successo che sono significativamente migliori di altri; incluso l’eccezionale “Bad Travelling” della terza stagione recentemente pubblicata.

Gli splendidi stili di animazione nell’episodio servono a scioccare gli spettatori insieme a una storia di tradimenti e dilemmi morali, mescolati con alcune immagini molto grottesche e cruente. Ora, i fan di tutto il mondo stanno riconoscendo la voce di Torrin da “Bad Travelling”, il personaggio principale, e il luogo in cui conosci il suo doppiatore ti sorprenderà senza dubbio.

Amore, morte + robot: volume 3 | Rimorchio finale | Netflix

BridTV

10120

Amore, morte + robot: volume 3 | Rimorchio finale | Netflix

1016160

1016160

centro

13872

Spiegato il finale di Love, Death e Robots S3 “Bad Travelling”

Nel finale di Love, Death and Robots stagione 3 “Bad Travelling”, le cose stanno andando di male in peggio per Torrin, il navigatore della nave e presunto negoziatore con il mostro sottostante, quando l’equipaggio si ammutina e cerca di ucciderlo nel sonno. Tuttavia, Torrin ha predetto che il gruppo avrebbe cercato di salvarsi in questo modo ed è pronto ad ucciderli quando si rendono conto del loro errore nella sua cabina scarsamente illuminata.

Torrin uccide tutti i membri dell’ammutinamento, ma c’era un’anima che si è rifiutata di partecipare e viene trovata nascosta in un baule vicino. Torrin non mostra pietà per nessuno e lo getta, insieme al resto dei corpi, nei ponti inferiori affinché il bestiale Granchio lo consumi, rivelando che tutti hanno effettivamente votato per sacrificare la popolazione dell’isola di Phaedin.

Torrin poi va sottocoperta per parlare con il mostro; tuttavia, inizia a tagliare diversi barili, rivelando che gli squali che l’equipaggio era solito cacciare sono presi di mira perché hanno molto olio … Sparando a una lampada vicina, l’intera nave va in fiamme.

Il capitano fortunatamente si rifiuta di scendere con la sua nave e rema via dalla nave e seppellito tra i suoi relitti, il crostaceo mangiatore di uomini e la sua nidiata con esso.

Chi dà la voce a Torrin in Love, Death e Robots S3 “Bad Travelling”?

Torrin è doppiato dall’iconico Troy Baker, un veterano dell’industria dei videogiochi e della voce fuori campo. La maggior parte dei giocatori riconoscerà immediatamente Baker come la voce di Joel Miller di The Last of Us, Sam Drake di Uncharted e Robin/Tim Drake nei videogiochi Batman: Arkham City e Knights, così come The Joker in Batman: Arkham Origins.

Il nativo di Dallas, in Texas, ha anche fornito le voci per una serie di popolari doppiaggi in inglese di serie anime, in particolare Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Greed), Naruto (Yamato), One Piece (Helmeppo) e Bleach (Jin).

Tuttavia, il 46enne ha innumerevoli crediti al suo nome, probabilmente troppi per essere elencati qui. Oltre a fornire voci in vari titoli di Call of Duty, Baker è apparso anche in BioShock, Death Stranding, Metal Gear Solid, Far Cry, Borderlands e La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor.

Non sorprende che Baker detenga il record per il maggior numero di nomination ai BAFTA Games Awards tra il 2013 e il 2021, ma è anche un musicista, con tre album in studio pubblicati tra il 2004 e il 2017.

Foto di Andrew Toth/Getty Images per Netflix

Chi sono gli altri doppiatori di “Bad Travelling”?

Gli altri membri di quel viaggio condannato in Love, Death e Robots “Bad Travelling” includono i seguenti doppiatori:

Turco: Kevin Jackson e Fred Tatasciore

Melis Calis: Anthony Mark Barrow

Maril: Chantelle Barry

Suparina: Parry Shen

Diacono: Tempo inverni

Jorvan: James Preston Rogers

Paln: Jason Flemying

Chantre: Elodie Yung

Certificato: Max Fowler

In particolare, i fan potrebbero riconoscere Chantelle Barry come uno degli ex membri del gruppo femminile australiano Bardot e Parry Shen come Brad Cooper del General Hospital. Nel frattempo, Jason Flemyng è in particolare il dottor Henry Jekyll/Mr Edward Hyde di The League of Extraordinary Gentlemen mentre Elodie Yung è Elektra Natchios della serie MCU Daredevil.

Impossibile caricare questo contenuto

Apprezzo davvero tutto l’amore inviato da coloro che hanno visto “Bad Travelling” nell’ultimo volume di #LoveDeathRobots È stato un vero onore lavorare con le leggende Tim Miller e David Fincher. Sono davvero orgoglioso di questo e mi piacerebbe se gli dessi un’occhiata. ❤️💀🤖 pic.twitter.com/dBs1uL9X3D — Troy Baker (@TroyBakerVA) 20 maggio 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, quanti episodi ci sono in Night Sky? Spiegazione del programma di rilascio