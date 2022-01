Chi è Helen Pierce in Ozark e come è morta nella terza stagione?

**Attenzione – Spoiler avanti**

La stagione 4 di Ozark è appena iniziata in streaming su Netflix e i fan saranno rattristati nel sapere che questa sarà l’ultima stagione dello show, con la seconda parte della stagione 4 che uscirà entro la fine dell’anno.

Più avanti, e prima della tua abbuffata della stagione 4, forniamo un piccolo riepilogo per rispondere: chi è Helen Pierce e come è morta nella stagione 3?

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, seguendo il consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata a il cartello della droga messicano e, più tardi, la mafia di Kansas City.

Chi è Helen Pierce a Ozark?

In rappresentanza del cartello della droga Navarro come avvocato con sede a Chicago, Helen Pierce è stata la principale antagonista della terza stagione di Ozark.

La visita di Helen per vedere Marty al fine di appianare l’accordo da 50 milioni di dollari è stata istigata dopo che Del è scomparso.

Dopo essersi trasferita agli Ozarks per tenere d’occhio Marty e Snells, Helen ha finito per fare amicizia con Wendy e anche sua figlia, Erin, si lega ai bambini Byrde.

Helen alla fine decide di rimuovere Marty e Wendy dall’accordo commerciale, ma quel piano presto si ritorce contro.

Come è morta nella terza stagione?

Helen Pierce è stata uccisa a colpi di arma da fuoco per ordine di Omar Navarro.

Dopo che Marty e Wendy hanno saputo del piano di Helen di indebolirli e convincere Navarro a rimuoverli dall’operazione, i Byrde hanno finito per escogitare un piano per fare in modo che il signore della droga si fidi di loro più di Helen.

Quando Helen, Marty e Wendy andarono ad affrontare Navarro, fu rivelato che il piano dei Byrdes aveva funzionato e Navarro scelse di giustiziare Helen in favore della sua fedeltà a Marty e Wendy.

La morte di Helen è stata uno shock per molti spettatori e anche per Marty e Wendy nello show. La sua morte ha rappresentato una conclusione culminante per la stagione 3, ma alcuni fan credono che non avrebbe dovuto essere uccisa dallo show.

Chris Mundy spiega perché Helen doveva morire

Parlando a Entertainment Weekly, lo showrunner Chris Mundy ha spiegato perché Helen e i Byrdes non potevano convivere:

“Abbiamo pensato al primo terzo della stagione come Marty contro Wendy, e Wendy in qualche modo vince quella battaglia, e poi passa a questa provvisoria alleanza tra Wendy ed Helen, e per estensione Wendy e Marty contro Helen. Quando è arrivata la fine, volevamo davvero mantenere quella tensione di queste due cose non può convivere, qualcuno deve vincere questa battaglia, perché Navarro non ha intenzione di sopportare nulla di instabile e avrebbe dovuto scegliere a parte. L’intero ultimo episodio inizia in un modo molto incerto perché ci sono ricadute da cose accadute nell’episodio 9, e una volta che si è ingranata, non volevamo che si fermasse fino all’ultimo secondo possibile.

Inoltre, Mundy ha condiviso il motivo per cui Navarro ha finito per scegliere Marty e Wendy invece di Helen:

«Per quanto Helen sia brava, ci sono altri avvocati nel mondo. Ma Wendy e Marty ora hanno tirato fuori due cose impossibili per lui. Uno è far riciclare un casinò in primo luogo, che è una sorta di Santo Graal del riciclaggio di denaro. E il secondo è che, almeno nella mente di Navarro, la loro affermazione di avere l’FBI dalla loro parte e di poter far oscillare il potere del governo degli Stati Uniti nell’intervento nella guerra alla droga contro i loro rivali, è qualcosa che praticamente nessun altro può fare , e questo ha sostanzialmente ribaltato la bilancia per Marty e Wendy.

Di Jo Craig – [email protected]

Tutte le stagioni di Ozark sono disponibili per lo streaming su Netflix.

