Chi è Gordie Shaw in Locke & Key e perché è importante nella terza stagione?

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per Locke & Key stagione 3*

Dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della seconda stagione, Locke & Key è tornato su Netflix per la sua tanto attesa terza puntata.

La nuova stagione vede il malvagio Capitano Frederick Gideon dell’era coloniale che tenta di prendere tutte le chiavi magiche dai Locke per portare alla fine del mondo – piuttosto uno standard per un cattivo.

Ma nonostante abbia messo le mani su apparentemente tutte le chiavi conosciute, Gideon si rende conto che ne manca una e viene rivelato che la chiave assente è nascosta con qualcuno di nome Gordie Shaw.

Essendo un personaggio che non abbiamo mai incontrato prima, i fan di Locke & Key sono stati lasciati con domande su chi sia Gordie e il ruolo che deve interpretare nella terza stagione.

Chi è Gordie nella stagione 3 di Locke & Key?

Gordie Shaw era un compagno di classe di Rendell Locke, Erin Voss ed Ellie Whedon quando erano a scuola.

Un grande fan del teatro, Gordie faceva parte del gruppo che avrebbe eseguito un adattamento de La tempesta di Shakespeare.

Durante la preparazione per lo spettacolo, Gordie diventa sospettoso degli altri dopo che Rendell ha usato la Creation Key per dare vita a una versione della creatura Caliban per lo spettacolo.

Per convincere Gordie a dimenticare ciò che ha visto, Rendell usa la chiave della testa per cancellare la memoria, mentre Erin ed Ellie nascondono la chiave della creazione nel profondo della mente di Gordie per impedire che causi più danni.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Cosa succede a Gordi?

Gordie muore nella stagione 3 di Locke & Key dopo essere stato pugnalato da Gideon.

Per aggiungere un senso di urgenza alla ricerca della chiave da parte di Ellie, Gideon accoltella un Gordie adulto e lo lascia sanguinante mentre entrano nella sua mente e vanno alla ricerca della Chiave della Creazione.

Anche Tyler, Kinsey e Sam (travestiti da Bolton, gli scagnozzi di Gideon) si fanno strada nella mente di Gordie e alla fine riescono a trovare la chiave.

Durante l’avventura nella memoria di Gordie, possono vedere che la sua vita non è stata facile.

Nonostante sia il più grande fan del teatro e delle audizioni per un ruolo da protagonista nella produzione di The Tempest, Gordie è stato scelto solo per essere un sostituto, costringendolo a nascondere la sua delusione e tentare di assumere una faccia coraggiosa.

Inoltre, vediamo persino ricordi di Gordie che è stato evitato da un’ex ragazza e persino da sua madre dopo che si è dichiarato gay.

La tragica storia di Gordie finisce quando muore a causa di una perdita di sangue e mentre i suoi ultimi momenti si avvicinano, il mondo dentro la sua testa – dove la banda sta cercando la chiave – inizia a crollare.

Fortunatamente per loro, tuttavia, riescono a scappare all’ultimo minuto, poiché Sam si sacrifica in modo che possano uscire da lì al momento giusto.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

I fan reagiscono al destino di Gordie

Mentre Gordie potrebbe essere stato solo un personaggio minore nel grande schema delle cose, i fan di Locke & Key sono stati ancora colpiti dalla sua morte, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i loro pensieri.

“Ho appena finito Locke e Yey. Tutti voi, Gordie meritava di meglio”, ha detto un fan su Twitter.

Mentre un altro ha aggiunto: “Gordie, il personaggio più sottovalutato di Locke and Key”.

Questo fan ha semplicemente detto: “Gordie Shaw è stato fatto sporco”.

“Giustizia per Gordie Shaw!!” ha commentato un altro. “Non meritava di morire così”.

Come ha scritto questo fan: “Ti amo Gordie Shaw :(“

E infine, questo utente di Twitter ha detto: “Gordie Shaw non doveva morire”.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Locke & Key stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 10 agosto 2022.