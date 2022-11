Chi è Goody Addams mercoledì?

La nuova serie per adolescenti di Netflix adatta a tutta la famiglia è ufficialmente arrivata, con Mercoledì debuttando nelle prime ore di questa mattina. La serie di otto episodi segue il personaggio titolare mentre viene mandata in un collegio per emarginati chiamato Nevermore. I genitori di mercoledì, Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), hanno frequentato l’accademia in gioventù e sono entusiasti del prossimo capitolo di mercoledì. Anche se lei non lo è. Nel ruolo principale c’è Jenna Ortega, meglio conosciuta per i suoi ruoli in film horror come X, Gridoe La babysitter: la regina assassina.

Anche se Wednesday non vuole uscire di casa per Nevermore, inizia rapidamente a godersi il suo tempo lì quando si rende conto che c’è un mostro in libertà che potrebbe essere in grado di fermare.

Spoiler avanti per Mercoledì su Netflix.

Dato che mercoledì è nella sua adolescenza, sta ancora imparando molto su se stessa. Ha visioni che non capisce o non sa come controllare, ma sembrano mostrarle uno sguardo nel futuro. E di solito le mostrano cose brutte che stanno per accadere. Mentre è a Nevermore, incontra una ragazza di nome Goody Addams nelle sue visioni, e diventa evidente che sarà molto importante per risolvere il mistero degli omicidi e degli attacchi.

Come Wednesday scopre presto attraverso le pagine di un libro, c’è una sorta di profezia per lei che deve affrontare un uomo storico di nome John Crackstone che era un potente pellegrino della vicina città di Gerico. Mentre Wednesday trascorre più tempo lì, ha più visioni del 1600 e conosce Goody un po’ meglio.

Chi è Goody Addams?

Goody Addams è l’antenato di mercoledì di circa 400 anni fa durante i processi alle streghe del New England. Come apprendiamo dalle visioni di mercoledì, Goody e la sua famiglia sono state prese di mira da Crackstone che voleva “cancellare il nuovo mondo degli emarginati”. Durante una scena con sua madre, Wednesday parla di Goody e Morticia dice che potrebbe essere in grado di aiutarla a prendere il controllo delle sue visioni. Mercoledì dopo tiene una seduta spiritica nella sua stanza per cercare di contattare Goody.

Alla fine, Goody è quello che salva mercoledì dalla morte nella resa dei conti finale nella cripta di Crackstone. Se non fosse stato per Goody, Wednesday probabilmente non sarebbe mai stata in questo pasticcio, ma non sarebbe stata nemmeno in grado di salvare i suoi compagni studenti e trovare l’assassino.

Goody Addams era una persona reale?

La maggior parte ha familiarità con i processi alle streghe di Salem che hanno avuto luogo nel Massachusetts nel 1600, ma non è stato l’unico luogo che ha visto i procedimenti giudiziari. I processi si sono svolti in tutto il New England, compreso il Vermont, dove Mercoledì ha luogo. Detto questo, non siamo riusciti a trovare alcuna prova che Goody Addams fosse una persona reale, ma siamo sicuri che il personaggio sia stato ispirato da molte donne che all’epoca furono accusate di stregoneria.

Goody Addams è interpretato da Jenna Ortega?

Mentre stai guardando Mercoledì, probabilmente noterai che Goody assomiglia esattamente a Wednesday, tranne che con i capelli biondi. Possiamo supporre, poiché l’attrice Jenna Ortega non ha un gemello nella vita reale (di cui siamo a conoscenza), che interpreti anche Goody. Saremo sicuri di confermarlo se avremo maggiori informazioni!

Questo nuovo spettacolo Netflix è divertente dall’inizio alla fine e non vorrai perderne nemmeno un minuto! Assicurati di trasmettere in streaming tutti gli otto episodi di Mercoledì proprio adesso.