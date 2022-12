Chi è Clyde Hedrick in The Texas Killing Fields e dov’è adesso?

*ATTENZIONE: Contenuti di natura inquietante discussi in precedenza*

Le storie di veri crimini si sono fatte una casa su Netflix negli ultimi anni e il 2022 ha visto film del calibro di Monster: The Jeffrey Dahmer Story e The Watcher affascinare i fan di tutto il mondo.

L’ultima serie true-crime del servizio di streaming è il documentario Crime Scene: The Texas Killing Fields, che segue la caccia decennale di Tim Miller alla giustizia per la morte di sua figlia, Laura, trovata morta nel 1986.

Nel documentario, Miller afferma che un uomo di nome Clyde Hedrick è il principale sospettato dietro la morte di sua figlia, ma chi è esattamente Hedrick, è mai stato ufficialmente collegato al caso e dov’è adesso?

La storia dietro Crime Scene: The Texas Killing Fields

The Texas Killing Fields è arrivato su Netflix il 29 novembre 2022 ed è la terza voce della docuserie Crime Scene di Netflix.

Diretta da Jessica Dimmock, la serie di tre episodi indaga una regione del Texas su Calder Road, un pezzo di terra che è diventato noto come Texas Killing Fields. La regione ha preso il nome dal ritrovamento dei corpi di quattro giovani donne tra il 1984 e il 1991.

Una di queste giovani donne era la sedicenne Laura Miller, scomparsa nel settembre 1984 dopo che sua madre l’aveva accompagnata a un telefono pubblico in modo che potesse chiamare il suo ragazzo. Il corpo di Laura è stato ritrovato due anni dopo e la scoperta ha scatenato una ricerca di oltre tre decenni per il suo assassino.

Fino ad oggi, i casi di tutte e quattro le donne rimangono irrisolti, ma ciò non ha dissuaso il padre di Laura, Tim Miller, dalla caccia all’assassino di sua figlia.

Scena del crimine: Texas Killing Fields © Netflix

Chi è Clyde Hedrick?

Clyde Hedrick era uno dei presunti sospettati dell’omicidio di Laura Miller.

Come esplorato nel documentario Netflix e riportato da Newsweek, Hedrick aveva una lunga fedina penale che includeva accuse di violazione di domicilio, furto, tentato incendio doloso, possesso di marijuana, guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale.

Nel 1996, Hedrick è stato condannato per aver abusato di un cadavere ed è stato condannato a un anno di carcere. Quasi due decenni dopo, nel 2014, Hedrick era di nuovo dietro le sbarre dopo essere stato riconosciuto colpevole dell’omicidio colposo della 29enne Ellen Rae Simpson Beason, una donna trovata morta su una strada sterrata nella contea di Galveston, in Texas, nel 1984.

È stato condannato a 20 anni di carcere per la morte di Beason, ma nel 2018 ha scritto a The Guardian e ha affermato di non aver ucciso lei, né Laura Miller.

Nel documentario, Kevin Petroff, assistente procuratore distrettuale della contea di Galveston, racconta all’intervistatore che Hedrick avrebbe confessato in prigione l’omicidio di Laura Miller e di un’altra donna, Heidi Fye, il cui corpo è stato ritrovato nell’aprile 1984.

Tuttavia, nonostante la presunta confessione, non sono state trovate ulteriori prove per collegare Hedrick a nessuno degli omicidi irrisolti. Partiamo dal presupposto che include anche la prova del DNA.

Scena del crimine: Texas Killing Fields © Netflix

Dov’è Clyde Hedrick ora?

Ora 68 anni, Clyde Hedrick è un uomo libero poiché è stato rilasciato sulla parola nel 2021 dopo aver scontato sette anni della sua condanna a 20 anni. Hedrick era stato incarcerato nel penitenziario Estelle Supermax di Huntsville fino a quando non è stato rilasciato nell’ottobre 2021 per buona condotta.

Dopo il suo rilascio, Hedrick ha vissuto in una casa di accoglienza, secondo un rapporto di Bustle, ma le autorità non hanno confermato ulteriori dettagli su dove si trovasse.

Nel luglio 2022, Tim Miller ha ricevuto 24 milioni di dollari di responsabilità e danni dopo aver vinto una causa contro Hedrick per la morte ingiusta di sua figlia, sebbene il giudice abbia accolto la mozione in contumacia poiché Hedrick non si è presentato all’udienza, secondo quanto riferito da Newsweek.

Scena del crimine: Texas Killing Fields © Netflix

Crime Scene: The Texas Killing Fields è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 29 novembre 2022.

Se sei stato colpito da questa storia, puoi contattare il RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network, National Sexual Hotline. Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana al numero 1 (800) 656-4673. Puoi anche contattare la Safe Helpline for Sexual Assault del Dipartimento della Difesa al numero 1 (877) 955-5247.

Quelli nel Regno Unito, nel frattempo, possono contattare il team Rape Crisis. Chiama lo 0808 802 9999 per un supporto emotivo riservato, aperto 12:00-14:30, 19:00-21:30 tutti i giorni dell’anno. Puoi anche contattare l’assistenza alle vittime al numero 08 08 16 89 111

Mostra tutto

In altre notizie, come acquistare la giacca e l’uniforme del mercoledì della Nevermore Academy