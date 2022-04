Chi è chi nello show di Netflix?

L’ultimo adattamento del libro di Netflix è Fermacuori, una nuova serie basata sull’omonima graphic novel di Alice Oseman. Se hai amato A tutti i ragazzi che ho amato prima, Con affetto, Simone o Con affetto, Vittorio, Fermacuori diventerà probabilmente la tua nuova ossessione.

La serie segue Charlie Spring e Nick Nelson. Charlie è un ragazzo apertamente gay che è stato vittima di bullismo una volta che la sua sessualità è stata rivelata a tutta la scuola e Nick è un giocatore di rugby dal cuore gentile che è piuttosto popolare a scuola e, per quanto ne sa, è etero. Anche se non ci ha mai pensato davvero.

Prima di questo anno scolastico in corso, i due ragazzi non sapevano molto l’uno dell’altro. Ora condividono una lezione e iniziano un’amicizia, ma quell’amicizia si trasforma presto in qualcosa di più.

Ma chi è il protagonista di questo nuovo show di Netflix? Scopriamolo.

Cast di Heartstopper

I due ruoli principali sono interpretati da La società letteraria e della torta di bucce di patate di Guernseys Kit Connor e il nuovo arrivato Joe Locke nei panni rispettivamente di Nick e Charlie. Il resto del cast di Fermacuori include:

Momo Yeung

Giuseppe Balderrama

Sebastian Croft

Yasmin Finner

William Gao

Jenny Walser

Fisayo Akinade

Rea Norwood

Cormac Hyde Corrin

Puoi vedere Joe Locke, Kit Connor e il resto del cast nel trailer ufficiale della nuova serie Netflix qui.

Come qualcuno che ha letto i libri e guardato il trailer, sembra che lo spettacolo rappresenti perfettamente i libri. I libri sono incredibilmente carini e commoventi e questo sembra avere le stesse identiche vibrazioni. Joe Locke non potrebbe assomigliare di più a Charlie dai libri e Kit Connor mostra la stessa gentilezza di Nick.

E se sei un fan dei libri, sarai felice di sapere che l’autore è il creatore e lo scrittore di tutti e otto gli episodi. È sempre un buon segno quando il creatore originale è a bordo per un adattamento.

Anche il regista di tutti gli episodi, Euros Lyn, sembra promettente poiché ha anche lavorato Temerario, Broadchurch e Specchio nero. Mentre quelli sono certamente diversi da Fermacuorisarà sicuramente in grado di dare ai momenti più tristi la gravità di cui hanno bisogno.

Se sei un fan dei romanzi adolescenziali con qualche dramma aggiunto per buona misura, devi aggiungere Fermacuori alla tua coda.

starai a guardare? Fermacuori quando ha colpito Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!