Chi è chi nel film Netflix?

Ciao, arrivederci e tutto il resto è un sincero film drammatico in arrivo su Netflix mercoledì 6 luglio. Se sei un grande fan di A tutti i ragazzi che ho amato prima franchising, quindi Ciao, arrivederci e tutto il resto farà al caso tuo.

La storia segue Clare e Aidan, una giovane coppia che fa un patto per rompere prima del college. Ma quando decidono di andare a un ultimo appuntamento epico, devono cercare di capire se dovrebbero stare insieme o dirsi addio per sempre.

Se ti stai chiedendo chi fa parte del Ciao, arrivederci e tutto il resto cast, sei atterrato nel posto giusto. Abbiamo condiviso il nome di ogni membro del cast, dove li hai visti prima e molto altro ancora qui sotto!

Guida al cast di Hello, Goodbye e Everything In Between

Jordan Fisher nel ruolo di Aidan

Jordan interpreta una delle star principali del film drammatico, Aidan. È nato il 24 aprile 1994 a Birmingham, in Alabama. Attualmente ha 28 anni ed è sposato con la sua amata d’infanzia Ellie Woods. Hanno un bellissimo figlio insieme, nato il 7 giugno 2022. Jordan lavora nell’industria dell’intrattenimento da un po’ di tempo, quindi potresti riconoscerlo da molti progetti. Infine, non è solo un attore di talento, ma anche un cantante straordinario.

Dove l’hai già visto?

È meglio conosciuto per i suoi ruoli in La vita segreta dell’adolescente americano, Teen Beach 2, Grasso in diretta! A tutti i ragazzi: PS Ti amo ancora, Lavoraci e Il flash. Ha anche doppiato i ruoli di Sea Hawk in She-Ra e le principesse del potere e Robaire (4*Città) a Diventando rosso.

Qual è il prossimo?

Al momento puoi catturare Jordan nei panni di Bart Allen/Impulse Il flash. Sarà anche in un film fantasy musicale in uscita intitolato incantato, in uscita l’11 novembre su Apple TV. Infine, farà un cameo in un progetto intitolato Alpha Beta.

Social media: Instagram

Talia Ryder nel ruolo di Chiara

Talia Ryder interpreta Clare, l’altro attore protagonista del film. È abbastanza nuova nell’industria dell’intrattenimento con solo 10 crediti di recitazione al suo nome. Il suo ruolo da protagonista è stato il ruolo di Hortensia nella produzione di Broadway di Matilde il Musical. È nata il 16 agosto 2002 a Buffalo, New York. Ha 19 anni e il suo segno zodiacale è il Leone.

Dove l’hai già vista?

Oltre alla produzione di Broadway di Matilde il Musicalpotresti riconoscere Talia dal film drammatico indipendente Mai Raramente A volte Sempreil suo ruolo di Tessie in Storia del lato ovest e/o il suo ruolo di Amelia in Amazon Prime Video Maestro. Era anche nel video musicale di Olivia Rodrigo per “Deja Vu”.

Qual è il prossimo?

Talia può essere vista nei prossimi film Stranieri e Joika.

Social media: Instagram

Ayo Edebiri nel ruolo di Stella

Ayo interpreta il ruolo di Stella, l’amica di Clare. Come la sua co-protagonista, anche Ayo è relativamente nuova nell’industria dell’intrattenimento. Ha 16 crediti di recitazione al suo nome, ma aggiunge costantemente nuovi progetti alla sua filmografia. Ayo è nata il 3 ottobre 1995 a Boston, nel Massachusetts. Ha 26 anni e il suo segno zodiacale è la Bilancia. Infine, un fatto divertente di Ayo è che è anche una comica.

Dove l’hai già vista?

Potresti conoscere Ayo dai suoi ruoli nei film Cicala, Come finisce e A partire da Ancora. Ha anche avuto piccoli ruoli nelle serie televisive Detective e La premessa ed era in sei episodi di Apple TV+ Dickinson. Il suo progetto più recente diverso da Ciao, arrivederci e tutto il resto è una serie commedia drammatica intitolata L’orso. Ayo ha anche doppiato il ruolo di Missy Grande bocca dal 2020.

Qual è il prossimo?

Vedremo Ayo la prossima volta Grande bocca la sesta stagione dovrebbe uscire nel corso dell’anno. Sarà anche in una commedia in uscita dal titolo Fondo dovrebbe uscire nel 2023.

Social media: Instagram

Nico Hiraga nel ruolo di Scotty

Nico interpreta il ruolo di Scotty, Clare e l’amico di Stella. Scotty non sembra prendere la vita troppo sul serio e cerca di vivere il momento. È sicuramente il selvaggio del gruppo di amici. Nico è nato il 19 dicembre 1997, quindi ha 24 anni ed è un Sagittario.

Dove l’hai già visto?

Nico è noto per i suoi ruoli nei film Moxie e Libro intelligente. È stato anche in tre episodi della serie commedia drammatica Ballerini.

Qual è il prossimo?

Vedremo Nico la prossima volta nei film Rosalina e Loveboat, Taipei. Sarà anche nei programmi TV Il potere e L’idolo.

Social media: Instagram

Jennifer Robertson nel ruolo di Nancy

Jennifer Robertson interpreta Nancy, la madre di Clare. Jennifer non è in alcun modo nuova nell’industria dell’intrattenimento. Recita dalla fine degli anni ’90 e aggiunge costantemente nuovi film e spettacoli al suo attivo. Non vediamo l’ora di vedere la dinamica tra il suo personaggio e il personaggio di Talia Ryder.

Dove l’hai già vista?

Jennifer è meglio conosciuta per il suo ruolo di Jocelyn Schitt nella serie vincitrice del premio Emmy L’insenatura di Schitt. Ha anche avuto ruoli in Contrazioni, Wingin’ It e di Netflix Single per sempre. Il suo ruolo più recente diverso da Ciao, arrivederci e tutto il resto era il suo ruolo di Ellen Baker in Ginny e Georgia.

Qual è il prossimo?

Vedremo Jennifer la prossima volta Ginny e Georgia stagione 2. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma ci aspettiamo un’uscita per la fine del 2022.

Social media: Instagram

Djouliet Amara nel ruolo di Tess

Djouliet interpreta Tess, l’interesse amoroso di Stella. È una stella nascente che attualmente ha 13 crediti di recitazione al suo nome. Djouliet proviene da un background diverso, con sua madre russa e suo padre dell’Africa occidentale. Oltre alla recitazione, l’altra sua passione è la danza. Si è innamorata della danza da bambina e ha persino preso lezioni all’Alvin Ailey American Dance Theatre. Fortunatamente, dopo non vedremo l’ultimo Djouliet Ciao, arrivederci e tutto il resto viene rilasciato su Netflix perché dovrebbe essere in alcuni progetti imminenti.

Dove l’hai già vista?

Potresti riconoscere Djouliet dai suoi ruoli in Riverdale, Miele ragazze, Partito colpevole, Superman e Lois e Il Portiere.

Qual è il prossimo?

Puoi catturare Djouliet dopo nella serie televisiva Diavolo nell’Ohio e Il Premio Grande Porta. Sarà anche in una commedia intitolata Maledetto inferno.

Social media: Instagram

Patrick Sabongui nel ruolo di Steve

Patrick interpreta il ruolo di Steve, il fidanzato di Nancy. È nato il 9 gennaio 1975 a Montreal, Quebec, Canada. Attualmente ha 47 anni e il suo segno zodiacale è il Capricorno. Infine, Patrick non è solo un attore di talento, ma anche uno stuntman e un insegnante di recitazione.

Dove l’hai già visto?

È meglio conosciuto come David Singh nella serie CW Il flash. Potresti anche riconoscere Patrick dai suoi ruoli in poi Patria, Corsia delle Lucciole e fiume vergine.

Qual è il prossimo?

Vedremo Patrick dopo nei film Adamo Nero, Vecchi amici a Natale e Fare un cambiamento.

Social media: Instagram

Ci sono anche altri membri del cast di supporto che fanno apparizioni nel film. Abbiamo condiviso i loro nomi e i personaggi che interpretano nel film qui sotto:

Eva Day come Riley

Julia Benson nel ruolo di Claudia

Dalias Blake nel ruolo di Rick

Sarah Grey nel ruolo di Collette

Ciao, arrivederci e tutto il resto sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 6 luglio.