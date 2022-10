Chi è chi nel film Netflix?

La scuola del bene e del male finalmente arriva su Netflix il 19 ottobre! È un film su due amici intimi che si trovano ai lati opposti di una battaglia tra il bene e il male quando vengono portati in una scuola incantata per futuri eroi e cattivi delle fiabe.

Il film fantasy è stato diretto da Paul Feig da una sceneggiatura co-scritta da Feig e David Magee. È anche basato sull’omonimo libro del 2013 di Soman Chainani. Feig è conosciuto come il creatore della serie comica Maniaci e disadattati. È anche noto per aver diretto i film Damigelle d’onore, Il caldo, spia e acchiappa fantasmi. Inoltre, Magee è noto per aver scritto la sceneggiatura del musical Disney Il ritorno di Mary Poppins e il prossimo adattamento cinematografico di Netflix L’amante di Lady Chatterley.

Ora, chi c’è nel cast del film fantasy? Come sempre, per noi non è un problema! Di seguito, troverai una guida al cast e ai personaggi del film Netflix.

Guida al cast di School for Good and Evil

Sophia Anne Caruso nel ruolo di Sophie

Sophia è nata l’11 luglio 2001 a Spokane, Washington. Ha 21 anni e il suo segno zodiacale è Cancro. Inoltre, secondo quanto riferito, si trova da qualche parte tra 5 piedi e 1 pollice e mezzo e 5 piedi e 2 pollici di altezza.

Dove l’hai già vista?

Potresti riconoscere Sophia dai suoi ruoli in Distruggere, Storie di fantasmi di celebrità, Il suono della musica dal vivo!, Jack dei Cuori Rossi, 37, Stranieri e Cattivo.

Qual è il prossimo?

Non si sa in cosa reciterà Sophia.

Social media: Instagram

Sofia Wylie come Agatha

Sofia è nata il 7 gennaio 2004 a Scottsdale, in Arizona. Attualmente ha 18 anni e il suo segno zodiacale è il Capricorno. Secondo quanto riferito, è alta anche 5 piedi e 8 pollici.

Dove l’hai già vista?

Sofia è nota per il ruolo di Gina in High School Musical: Il Musical: La Serie. È anche nota per i suoi ruoli in Nicky, Ricky, Dicky e Dawn, Andi Mack e tremato.

Qual è il prossimo?

Puoi vedere Sofia riprendere il ruolo di Gina nella quarta stagione di High School Musical: Il Musical: La Seriein arrivo su Disney+ nel 2023.

Social media: Instagram

Kerry Washington nel ruolo del professor Dovey

L’attrice vincitrice di un Emmy Award Kerry Washington è nata il 31 gennaio 1977 a New York City, New York. Ha 45 anni, è un Acquario, ed è alta 5 piedi e 4 pollici.

Dove l’hai già vista?

Kerry ha molti film e programmi TV al suo attivo. Tuttavia, è meglio conosciuta per il ruolo di Olivia Pope nella ABC Scandalo. Ha avuto anche ruoli in Salva l’ultimo ballo, Ray, Il signor e la signora Smith, Fantastici Quattro, Piccolo uomo, Penso di amare mia moglie, Terrazza vista lago, Per ragazze colorate, Django Unchained, Figlio americano, Piccoli fuochi ovunque e Il ballo di fine anno.

Qual è il prossimo?

Vedremo Kerry il prossimo in uno show televisivo intitolato Senza prigione e un film thriller d’azione chiamato Forza dell’Ombra.

Social media: Instagram

Charlize Theron nel ruolo di Lady Lesso

L’attrice premio Oscar è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, Transvaal, in Sud Africa, all’età di 47 anni. Inoltre, il suo segno zodiacale è Leone e la sua altezza è di 5 piedi e 10 pollici.

Dove l’hai già vista?

Charlize ha avuto ruoli in Mostro, Sviluppo arrestato, Hancock, Biancaneve e il cacciatore, Mad Max: Fury Road, Il cacciatore: la guerra d’inverno, Bionda atomica, Il destino del furioso, Gringo, Bomba, La Vecchia Guardia e Il dottor Strange nel multiverso della follia,

Qual è il prossimo?

Vedremo Charlize dopo nei film La vecchia guardia 2, X veloce e Bionda atomica 2.

Social media: Instagram

Michelle Yeoh nel ruolo del Professor Anemone

Michelle è nata il 6 agosto 1962 in Malesia. L’attrice nominata ai BAFTA ha 60 anni, il suo segno zodiacale è il Leone ed è alta 5 piedi e 4 pollici.

Dove l’hai già vista?

La talentuosa attrice è nota per i suoi ruoli in Il domani non muore mai, Tigre chinata Dragone nascosto, Kung Fu Panda 2, Tigre accovacciata, drago nascosto: la spada del destino, Marco Polo, Asiatici ricchi e pazzi, Frappè alla polvere da sparo, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Star Trek: Scoperta e Tutto ovunque tutto in una volta.

Qual è il prossimo?

Vedremo Michelle dopo Avatar: La via dell’acqua, The Witcher: Origine del sangue, Transformers: L’ascesa delle bestie, I fratelli Sole, Cinese nato in America, Avatar 3, Un’ossessione a Venezia, L’apprendista della tigre, Avatar 4, Avatar 5 e di Netflix Lo Stato elettrico.

Social media: Instagram

Laurence Fishburne come maestro di scuola

L’attore tre volte vincitore dell’Emmy Award è nato il 30 luglio 1961 ad Augusta, in Georgia. Attualmente ha 61 anni e il suo segno zodiacale è il Leone. Inoltre, è alto 6 piedi.

Dove l’hai già visto?

Laurence è meglio conosciuto per il suo ruolo di Morpheus in La matrice serie di film. Ha avuto anche ruoli in Il colore viola, Ragazzi e il cappuccio, Cosa c’entra l’amore con questoJohn Stoppino: Capitolo 2, John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, Uomo d’acciaio, Batman v Superman: L’alba della giustizia, Ant-Man e la vespa, CSI: Indagine sulla scena del crimine, Annibale e Nerastro.

Qual è il prossimo?

Vedremo Laurence dopo nei film John Wick: Capitolo 4, Fionda, si intrufola, Megalopoli e Franco e Luigi. Sarà anche in una miniserie intitolata Gli affari della sterlina.

Social media: Nessuno

Jamie lusinga nel ruolo di Tedros

Jamie è nato il 7 luglio 2000 a Londra, nel Regno Unito, all’età di 22 anni. Il suo segno zodiacale è Cancro e la sua altezza è di 5 piedi e 9 pollici. Ha anche i capelli castano scuro e gli occhi verdi.

Dove l’hai già visto?

L’attore di talento è noto per i suoi ruoli negli spettacoli televisivi Così imbarazzante, Bugiardo e Vicino a me. È anche noto per il ruolo di William Sinclair nel film Netflix La battaglia dimenticata.

Qual è il prossimo?

Vedremo Jamie dopo Avatar: La via dell’acqua, Avatar 3, Avatar 4 e un film drammatico intitolato Cane nero.

Social media: Instagram

La scuola del bene e del male arriva su Netflix il 19 ottobre.