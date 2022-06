Chi è chi nel film d’azione?

Intercettore è un film d’azione teso ed emozionante in arrivo su Netflix questo venerdì. Se ti piace guardare le donne essere toste e goderti sequenze di combattimento ben coreografate, vorrai sicuramente aggiungere questo film alla tua lista di titoli.

Il film è incentrato su una remota base di intercettori missilistici nell’Oceano Pacifico presidiata dal capitano JJ Collins, interpretato da Elsa Pataky. Ma le cose vanno storte quando un ex ufficiale dell’intelligence militare statunitense prende il controllo della base e cerca di disarmarla in modo da poter mettere in atto un piano impensabile che potrebbe distruggere la maggior parte del mondo.

Se sei curioso di sapere chi sono tutti i protagonisti del film e dove potresti averli visti prima, puoi consultare il nostro elenco qui sotto per trovare una guida pratica!

Cast dell’intercettore

Elsa Pataky e Luke Bracey sono i protagonisti di questo film come l’eroina principale e l’antagonista, ma anche Interceptor ha un ottimo cast di attori di supporto.

Elsa Pataky nel ruolo del capitano JJ Collins

Elsa è una talentuosa attrice e modella spagnola che prende il comando Intercettore nel ruolo del capitano JJ Collins. Con ruoli in oltre venti film e tre serie televisive, Elsa è diventata una delle attrici spagnole più famose della sua generazione.

Dove l’hai già vista? Elsa è meglio conosciuta per aver interpretato Elena, l’interesse amoroso di Vin Diesel Fast & Furious franchising. Ha iniziato Veloce 5 e da allora ha ripreso il suo ruolo in diversi film aggiuntivi della serie, tra cui Fast and Furious 6, Furioso 7 e Il destino del furioso. Ha anche recitato in progetti come quello di Netflix Maree, 12 Forte, Ninetto e Serpenti su un aereo.

Qual è il prossimo? La prossima volta apparirà Carmen con il regista Ben Millepied e il thriller psicologico, Faccia da poker con il regista Russell Crowe.

Social media: Instagram

Luke Bracey nel ruolo di Alexander Kessel

Luke Bracey recita al fianco di Elsa Pataky in Intercettore come il carismatico ma disonesto Alexander Kessel. Un ex ufficiale dell’intelligence militare statunitense, Alexander tenta di portare a termine un piano orribile che JJ deve fermare a tutti i costi.

Dove l’hai già visto? Luke ha recitato nel film di successo di Netflix Vacanza, che è stato visto da oltre 68 milioni di famiglie e si colloca tra i film più visti di tutti i tempi dallo streamer. È apparso anche in Hulu’s Piccoli fuochi ovunqueil film Giorno fortunato con Nina Dobrev, Cresta del seghetto, Monte Carlo, Punto di rottura e altro ancora.

Qual è il prossimo? Ha diversi film all’orizzonte, incluso un ruolo nell’attesissimo film biografico su Elvis Presley di Baz Luhrmann, dove recita al fianco di Tom Hanks nel ruolo del personaggio reale Jerry Schilling. Reciterà anche nell’adattamento cinematografico del bestseller di Taylor Jenkins Reid Un vero amore insieme a Phillipa Soo e Simu Liu e al film Nichel grande di fronte a Brittany Snow.

Social media: Instagram

Cast di Interceptor: incontra i giocatori di supporto

Oltre a presentare due protagonisti molto avvincenti, Interceptor presenta un incredibile e completo gruppo di personaggi secondari, molti dei quali sono anche australiani. Di seguito puoi trovare informazioni su alcuni dei giocatori di supporto dello show!

Aaron Glenane nel ruolo di Beaver Baker Dove l’hai già visto? Pic-nic A Hanging Rock, Signor Intra, Pericolo chiuso, Cavalca come una ragazza, 68 Whisky e bucaneve

Mayen Mehta nel ruolo del caporale Rahul Shah Dove l’hai già visto? Uova Fresche, Il cattivo seme, Via Shortland, MORTO, Power Rangers e Dolcezza.

Rhys Muldoon nel ruolo del tenente caporale Clark Marshall Dove l’hai già visto? Rhys è noto per il suo ruolo da protagonista in cinque stagioni dello show televisivo di successo Mariti di casa. I crediti televisivi selezionati includono Nuovo Montagna d’oro, Les Norton, Stagione di combattimento, Morto fortunato, Il fiume segreto, Mancare I misteri dell’omicidio di Fisher, Farscape e Grande Cielo.

Belina Jombwe nel ruolo del guardiamarina Washington Dove l’hai già vista? I suoi crediti includono I segreti che custodisce, Morto fortunato, Cavallo di battaglia (Il Teatro Nazionale) e altro.

Marcus Johnson nel ruolo del generale Dyson Dove l’hai già visto? I crediti televisivi e cinematografici di Marcus includono Segreto FigliaPower Rangers, Spartaco, Il condannato, Windsor, L’Eccellente Sig Dundee e Parla con me.

Colin Friels nel ruolo di Frank Collins Dove l’hai già visto? Alcuni dei suoi crediti includono Un battito di cuore, Domani quando la guerrà sarà iniziata, Jack abbinato, L’Informatore, Tom Bianco, BlackjackKilling Time, Schapelle e Ragazzi selvaggi.

Zoe Carides nel ruolo del presidente Wallace Dove l’hai già vista? Alcuni dei suoi crediti includono Morte a Brunswick, Bugie brillanti, Il palloncino nero, Non adatto ai bambini, Blinder, Mistero, Evento Zero, Il Pacifico, In cima al lago e Pezzi di lei.



Intercettore debutterà venerdì 3 giugno solo su Netflix.