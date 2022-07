Chi è chi in questa serie horror

di Netflix Cattivo ospite è una nuova serie live-action basata sul popolare e iconico franchise horror con lo stesso nome. Ovviamente abbiamo visto diversi film live-action, ma sul piccolo schermo tutti Cattivo ospite il contenuto è stato relegato alle serie animate.

È emozionante vedere una nuova storia raccontata in questo universo epico e in soli due giorni i fan potranno darci un’occhiata quando la prima stagione di otto episodi sarà presentata in anteprima su Netflix. Con Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, lo spettacolo sembra piuttosto promettente in base ai trailer iniziali.

Mentre guardi la serie, potresti riconoscere alcuni volti familiari, quindi la seguente guida scompone i membri principali del cast, descrivendo in dettaglio alcune informazioni divertenti su di loro e ruoli precedenti in cui potresti averli visti prima.

Guida al cast di Resident Evil di Netflix

Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker

L’attore e musicista Lance Reddick interpreterà Albert Wesker, un personaggio importante all’interno di The Cattivo ospite universo. Nato il 31 dicembre 1962, Reddick ha 59 anni ed è sposato con Stephanie Day.

Dove l’hai già visto? La sua più grande pretesa di fama deriva dall’interpretare Cedric Daniels Il Filo e Phillip Boyles dentro Frangia. È anche noto per aver recitato in Oz, Perduto, Boschiil John Wick franchising e Godzilla contro Kong. I giocatori potrebbero riconoscerlo come Sylens da Alba di Orizzonte Zero e il suo seguito o il comandante Zavala in Destino.

Qual è il prossimo? Reddick tornerà come Caronte John Wick: Capitolo 4. Presterà anche la sua voce alla prossima serie di commedie animate per adulti di Netflix Farzar. Gli altri progetti imminenti di Reddick, incluso il film biografico su Shirley Chisholm Shirleyil Gli uomini bianchi non possono saltare remake e thriller di fantascienza Aperto.

Social media: Instagram e Twitter

Ella Balinska nel ruolo di Jade Wesker

Ella Balinska è una talentuosa attrice inglese di 25 anni nata il 4 ottobre 1996. Il suo ruolo da protagonista è arrivato con il 2019 gli angeli di Charlie riavvio diretto da Elizabeth Banks e interpretato da Kristen Stewart e Naomi Scott. Balinska interpreta Jade Wesker, un nuovo personaggio della serie.

Dove l’hai già vista? Oltretutto Gli angeli di CarloBalinska ha anche recitato nel film horror Corri tesoro corri e lei fa parte del prossimo videogioco Abbandonatonel ruolo del personaggio principale Frey Holland.

Qual è il prossimo? Abbandonato uscirà nel gennaio 2023. Successivamente, reciterà nel film thriller di fantascienza di Hugo Keijzer L’occupante.

Social media: Instagram e Twitter

Tamara Smart nel ruolo della giovane Jade Wesker

Tamara Smart è una giovane attrice inglese emergente. Nato il 14 giugno 2005, questo diciassettenne sta già facendo scalpore con le apparizioni in spettacoli come il Hai paura del buio? rinascita e La peggior strega. Interpreta la versione più giovane del personaggio di Ella Balinska, Jade Wesker.

Dove l’hai già vista? Oltre agli spettacoli di cui sopra, Smart ha anche recitato nel film Netflix Una guida per babysitter alla caccia ai mostri e Disney+ Artemide Fowl.

Qual è il prossimo? Lei dà la voce a Siobhan nel dark fantasy animato in stop-motion di Netflix Wendell & Wild, in uscita questo autunno. Il film è il primo lungometraggio di Henry Selick da allora Coraline.

Social media: Instagram e Twitter

Adeline Rudolph nel ruolo di Billie Wesker

Adeline Rudolph sarà immediatamente riconoscibile dai fan dell’Archieverse tra Netflix e The CW. Nata a Hong Kong il 10 febbraio 1995, Adeline è un’attrice di origini tedesche e coreane. La 27enne ha interpretato il ruolo di Agatha Le terrificanti avventure di Sabrina e interpreta la metà gemella di Jade Wesker e l’altra figlia adottiva di Albert Cattivo ospite.

Dove l’hai già vista? Oltre ad SabrinaRudolph ha avuto un ruolo ricorrente Riverdale come Minerva Marmo. Ha anche prestato la sua voce al podcast immaginario Ascoltando con Rachel Brosnahan.

Social media: Instagram e Twitter

Siena Agudong nel ruolo della giovane Billie Wesker

L’attrice diciassettenne Siena Agudong (nata il 19 agosto 2004) interpreta la versione più giovane di Billie Wesker. Prima di lei Cattivo ospite ruolo, ha fatto diversi progetti su Disney e Nickelodeon e ha anche recitato in serie Netflix Nessun buon Nick.

Dove l’hai già vista? Potresti riconoscerla da La stella cade, Io e Alessio, Nicky, Ricky, Dicky e Dawn, Sydney al massimo, La casa di Raven o Magia capovolta. Ha anche avuto una breve apparizione in F9 da giovane Mia Torretto.

Qual è il prossimo? Sarà la prossima star nel lungometraggio musicale Allie Mitchell deve vincere.

Social media: Instagram e Twitter

Paola Núñez nel ruolo di Evelyn Marcus

L’attrice e produttrice messicana Paola Núñez non è estranea al genere horror. L’ho vista per la prima volta La purga serie sugli USA, ma ha avuto una carriera molto varia. Nel 2020 ha interpretato Rita Seceda in Cattivi ragazzi per la vita al fianco di Will Smith e Martin L’attrice 47enne è nata l’8 aprile 1978 e interpreta il personaggio di Evelyn Marcus, CEO della Umbrella Corporation, in Cattivo ospite.

Dove l’hai già vista? Come accennato, Núñez ha recitato in La purga stagione 2 e Cattivi ragazzi per la vita. È anche nota per aver interpretato Manuela Cortés Santos nella popolare telenovela La Reina del Sur e ha fatto apparizioni come ospiti Magnum PI, Chiamate e Vice.

Qual è il prossimo? Núñez continuerà a lavorare con Netflix mentre apparirà nella prossima serie di Mike Flanagan La caduta della casata degli Usher.

Social media: Instagram

Simone come Connor Gosatti

Connor Gosatti interpreta Simon Cattivo ospite. Simon è uno dei compagni di classe di Jade e Billie a New Raccoon City con cui Jade fa amicizia. Gosatti ha 5’10” e 19 anni. Viene dall’Australia occidentale. Cattivo ospite è uno dei suoi primi ruoli importanti, avendo lavorato principalmente su cortometraggi prima di essere scelto per la serie.

Social media: Instagram

Turlough Convery come Baxter

Turlough Convery interpreta Baxter, un dipendente della Umbrella Corporation nel 2036. Convery è un attore di 36 anni nato il 17 ottobre 1985 (Bilancia) nell’Irlanda del Nord.

Dove l’hai già visto? Convery ha recitato in molti spettacoli e film nel corso degli anni, incluso il ruolo di Bear in Uccidere EvaGrantaire nel 2018 I Miserabili miniserie, Tom Harry in Poldark e Arthur Parker dentro Sanzione. Ha anche recitato nei film Belfast, Giocatore pronto uno e Santa Maud. Inoltre, Convery è apparso nel Specchio nero speciale, “Bianco Natale”.

Social media: Instagram e Twitter

Cattivo ospite inizia lo streaming giovedì 14 luglio su Netflix.