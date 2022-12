Chi è Charlie in Firefly Lane e chi la interpreta?

È tempo di fare un altro valzer lungo Firefly Lane e dire che il pubblico è pronto sarebbe l’eufemismo dell’anno. Creato da Maggie Friedman, questo adattamento in serie dell’omonimo romanzo di Kristin Hannah è stato presentato per la prima volta su Netflix nel 2021 ed è stato un successo immediato. Da allora, i fan hanno atteso pazientemente di scoprire cosa stavano combinando Kate e Tully.

L’attesa è stata lunga, ma gli spettatori possono essere certi che ora è finita, con la prima parte della stagione 2 che arriverà sulla piattaforma venerdì 2 dicembre 2022.

Questa attesissima stagione di follow-up adatta il libro sequel di Kristin – Fly Away, pubblicato nel 2013 – e introduce nuovi volti nel mix.

A proposito, chi è Charlie in Firefly Lane?

Viale delle lucciole. Cr. Diyah Pera/Netflix © 2022

Chi è Charlie in Firefly Lane?

Charlie è arrivato nella stagione 2 di Firefly Lane, parte 1, ed è stato rivelato che si chiamava Lottie nel corso della giornata.

Scopriamo che aveva gli occhi puntati su Johnny e se ne innamorò profondamente mentre lavorava come stagista presso la nuova stazione. Sebbene fosse pienamente consapevole che lui aveva già una relazione con Kate, questo non interferiva con i suoi sentimenti.

Tuttavia, avanti veloce a un periodo successivo della sequenza temporale dello spettacolo e Lottie si riunisce con Johnny e ha adottato il nome Charlie. Anche molte altre cose sono cambiate. Ora è una corrispondente di guerra, riunendosi con Johnny mentre è in servizio in Iraq.

Inutile dire che è evidente che è ancora interessata a perseguire Johnny romanticamente, il che causa complicazioni nel sistemare le cose con Kate. Non offriremo spoiler su ciò che accadrà più avanti nella stagione, non preoccuparti.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Siamo tornati! La stagione 2 di Firefly Lane è ora in streaming su @Netflix. Un enorme grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per averlo reso possibile. Ti amo! pic.twitter.com/UJqhIa2LgN — Katherine Heigl (@KatieHeigl) 2 dicembre 2022

Visualizza tweet

Chi interpreta Charlie in Firefly Lane?

Per quanto riguarda l’attrice che interpreta Charlie, è India de Beaufort.

La star e cantante britannica di 35 anni è nata a Londra e ha recitato in film come Slumberland (ha interpretato la signora Arya), Kimi (Sharon) e The Better Half (Dina).

Altri ruoli televisivi includono anche One Day At A Time (Avery), Zoey’s Extraordinary Playlist (Jessica), Veep (Brie Ramachandran), NCIS: Los Angeles (Alexandra Reynolds), Kevin (Probably) Saves The World (Kristin Allen), Younger ( Radha), Blood And Oil (Jules Jackman) e altro ancora.

India de Beaufort è su Instagram

Se ti piace la sua performance in Firefly Lane e vuoi trovarla su Instagram, puoi farlo su indiadebeaufort.

Tornando alla serie, la seconda parte della stagione 2 arriverà giovedì 8 giugno 2023 con altri sette episodi.

Firefly Lane è in streaming esclusivamente su Netflix.

