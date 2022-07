Chi è Charlie Evans e dov’è l’hacker che ha aiutato Hunter Moore adesso?

L’uomo più odiato di Internet è ora disponibile per la visione su Netflix come docuserie in tre parti.

Il nuovo show di Netflix racconterà la storia di Hunter Moore, un uomo che ha creato un sito web chiamato IsAnyoneUp.com nel 2010 che è diventato un hub di “revenge porn”.

Gli spettatori avranno un’idea delle prospettive delle sue vittime sul sito, così come di coloro che hanno contribuito a portare Moore fuori da Internet per sempre.

Al fianco di The Most Hated Man su Internet c’era Charlie Evans, un hacker che ha aiutato Moore ad accedere a più contenuti per il suo sito web deviato.

Chi è Charlie Evans?

Anche se Moore stava già ricevendo un enorme reddito dagli invii espliciti di immagini che stava ricevendo sul suo sito, questo non era abbastanza.

Per aggiungere a questo, ha deciso di assumere Charlie Evans come hacker per ottenere più immagini. Tuttavia, Evans lo stava facendo in un modo che non era affatto legale, poiché l’allora 26enne stava hackerando gli account di posta elettronica delle donne per ottenere l’accesso alle loro fotografie di nudo per il sito Web di Moore.

Kayla Law è stata una delle vittime di Evans e Moore, la cui foto nuda è finita su IsAnyoneUp.com, nonostante non l’abbia mai inviata a nessuno tranne a se stessa via e-mail. Fu allora che sua madre Charlotte Law, un’ex investigatore privato, prese in mano la situazione.

Quando Charlotte ha finalmente coinvolto l’FBI, Evans è stato infine catturato dall’agente Jeff Kirkpatrick. Kirkpatrick ha trovato Evans scoprendo il suo indirizzo e-mail e rintracciandolo fino al suo nome.

Successivamente è stato scoperto che Evans veniva pagato $ 200 a settimana per hackerare queste e-mail e alla fine è stato condannato a 25 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di accesso non autorizzato a un sistema informatico per ottenere informazioni e furto di identità aggregate.

Charlie Evans ha parlato con la CNN delle sue attività

Nel 2015, Evans ha discusso del motivo per cui è stato coinvolto con Moore.

Ha detto alla CNN che è andato avanti con l’hacking con Moore perché “il lavoro significherebbe denaro”. Ha anche aggiunto: “Ero in una brutta situazione. Appena uscito dalla riabilitazione. Stare a casa per circa otto mesi. Sono stato licenziato dal mio lavoro per aver bevuto”.

Evans ha anche detto alla CNN di aver incontrato Moore nello stesso modo in cui ha fatto queste donne, hackerandolo.

L’ormai 38enne ha anche rilasciato una dichiarazione alle sue vittime:

“Niente di quello che posso dire sarà abbastanza. Voglio dire, quando sono fuori, sogno molto ad occhi aperti. E ci ho pensato, quando sarò fuori [of prison], se posso incontrare alcuni di loro e guardarli e mi terrorizza. È solo disgusto in me stesso”.

Dov’è Charlie Evans adesso?

La posizione di Evans nel 2022 è attualmente sconosciuta e la sua presenza sui social media non può essere trovata dal pubblico.

Gli enormi effetti dei suoi crimini sono molto probabilmente la ragione per cui Evans tiene il suo nome fuori dai riflettori, a differenza del suo allora co-partner Moore che è ancora estremamente attivo su Twitter.

Dato che ha ricevuto solo 25 mesi di prigione, Charlie sarebbe stato rilasciato entro il 2017 e non è più in prigione.

