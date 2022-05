Chi è Camila Navarro a Ozark? Incontra la regina del cartello della droga della quarta stagione

Da quando è stato presentato in anteprima su Netflix nel 2017, Ozark ha presentato alla famiglia Byrde e al pubblico una serie di minacce incombenti.

È stata una corsa assolutamente selvaggia, vedere come questi antagonisti vengono affrontati in una varietà di modi diversi. Tuttavia, la serie ha salvato una delle presenze più calme, raccolte e silenziosamente intimidatorie per l’ultima stagione.

In effetti, la fine di un’era è arrivata ma non c’è addio senza un arrivo bomba. Abbiamo ricevuto uno di quei ringraziamenti da Veronica Falcón che è arrivata sulla scena nei panni di Camila.

Pochi personaggi hanno fatto sudare Marty e Wendy come lei, ma chi è esattamente Camila Navarro in Ozark?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI PER LA STAGIONE 4 DI OZARK

Chi è Camila Navarro a Ozark?

Camila è la sorella di Omar Navarro, il leader del cartello della droga messicano, e la madre di Javi, il nipote di Omar che ha causato una serie di problemi ai nostri personaggi centrali nella prima parte della stagione 4.

È stato responsabile della morte di Darlene e Wyatt nella parte 1, portando Ruth sulla strada della vendetta nel primo episodio della parte 2. Esita a sparargli alla prima occasione, ma lo uccide rapidamente con alcuni colpi più avanti nella puntata .

Camila viene chiamata per supervisionare e assumere il potere delle operazioni del cartello mentre Omar è in prigione. Ciò significa che lei è fondamentalmente la figura potente che era, e altrettanto una minaccia per i Byrde.

Mentre si occupa di Marty e Wendy mentre escogitano un modo per farle assumere potenzialmente il controllo del cartello in modo permanente, è intenzionata a scoprire l’identità della persona che ha ucciso suo figlio.

Ozark | Stagione 4 Parte 2 Trailer ufficiale | Netflix

Ozark | Stagione 4 Parte 2 Trailer ufficiale | Netflix

Veronica Falcón potrebbe esserti familiare

L’attrice messicana di 55 anni è forse meglio conosciuta per aver interpretato un’altra Camila, questa volta Camila Vargas nella popolare serie Regina del sud.

Altri ruoli TV di spicco includono Perry Mason (interpretava Lupe Gibbs), Perché le donne uccidono (Caterina Castillo), Grazia perpetua, LTD (Chiara), El Capitan Camacho (Maria Barbara), e Il Senor de los Cielos (Mirtita).

È stata anche lei di recente Il falco e il soldato d’inverno (Mamma Donya), mentre era in film come Crociera nella giungla (Commerciante Sam) e L’epurazione per sempre (Lidia).

Puoi seguirla su Instagram

Se sei impressionato dall’eccezionale performance di Ozark di Veronica, sarai felice di sapere che è su Instagram a realveronicafalcon.

Di recente ha postato un addio alla serie con una sua foto alla premiere, insieme alla didascalia:

“Così felice e grato di poter celebrare il lavoro di tutti coloro che hanno reso possibile Ozark. È stata una delle più grandi gioie della mia carriera lavorare con tutti voi. Grazie…”

La stagione 4 di Ozark, parte 2, è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, chi ha ucciso Ruth nella stagione 4 di Ozark e come è morta?