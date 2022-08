Chi è Calliope in The Sandman? Spiegazione delle origini nella mitologia greca

The Sandman è stato uno dei più grandi nuovi spettacoli di Netflix del 2022 poiché ha adattato la leggendaria serie a fumetti di Neil Gaiman.

Dopo che i primi 10 episodi della serie sono arrivati ​​​​il 5 agosto, molti fan hanno pensato che sarebbe stato così fino al ritorno della serie per una potenziale seconda stagione.

Tuttavia, il 19 agosto, Netflix ha rilasciato un episodio extra a sorpresa che adatta due dei fumetti originali di Sandman, A Dream of A Thousand Cats e Calliope.

La seconda parte dell’episodio approfondisce la storia della protagonista Calliope, ma chi è lei nel contesto di The Sandman e da cosa è stato originariamente ispirato il suo personaggio?

Pubblicato il nuovo episodio segreto di The Sandman

Il 19 agosto 2022, Netflix ha pubblicato un 11° episodio segreto di The Sandman dopo che la maggior parte della prima stagione è arrivata due settimane prima.

L’episodio, che unisce due storie insieme, adatta due dei racconti più popolari nei fumetti originali di Sandman, il primo è un cortometraggio animato su un gruppo di felini esuberanti che complottano per conquistare il mondo e rovesciare l’umanità con l’aiuto di Dream, apparendo in forma di gatto.

La seconda parte del nuovo episodio a sorpresa racconta la storia di un autore, Richard Madoc, che sta lottando per l’ispirazione e si rivolge a un autore più anziano, Erasmus Fry, che ha un segreto magico per aiutare a mantenere il flusso creativo.

Chi è Calliope in The Sandman?

Interpretata da Melissanthi Mahut, Calliope è una delle Muse greche della mitologia antica e ha ispirato il lavoro di Erasmus Fry per anni dopo che è stato in grado di catturarla.

Nella parte 2 dell’episodio segreto di Sandman, viene rivelato che Erasmus Fry ha tenuto in ostaggio Calliope dopo aver bruciato la sua scrittura che ha legato la coppia per sempre.

Quando Richard viene in Erasmus per chiedere aiuto, l’autore più anziano gli rivela il suo piccolo segreto e passa il controllo di Calliope al suo coetaneo più giovane.

Man mano che la storia procede, iniziamo a saperne di più sulla storia leggendaria di Calliope e viene rivelato che una volta era vicina a Dream, così vicina che Morfeo e Calliope avevano un figlio insieme, di nome Orfeo.

Nel tentativo di sfuggire alle grinfie di Richard Madoc, chiama il suo ex amante e lui viene in suo soccorso.

Temendo di rimanere a corto di idee senza Calliope, Richard non è disposto a lasciarla andare e in risposta, Dream maledice lo scrittore per essere bombardato con un’abbondanza di nuove idee, che inizia a scarabocchiare attraverso i muri con il suo stesso sangue.

Alla fine, Richard decide di porre fine sia al suo tormento che a quello di Calliope e la libera, permettendo alla Musa di riunirsi con il suo vecchio amante.

Le origini di Calliope derivano dalla mitologia greca

Oltre ad essere un personaggio nei fumetti di The Sandman, le origini di Calliope derivano dalla mitologia greca.

Figlia di Zeus e di Mnemosine (Memoria), Calliope era una Musa, una dea capace di ispirare grandi opere d’arte.

Calliope era una delle nove Muse della mitologia greca, ma è annunciata come la più saggia delle Muse e presiedeva all’eloquenza e alla poesia epica.

Come vediamo in The Sandman, Calliope era la madre di Orfeo ma aveva anche un altro figlio nelle sue origini mitologiche, di nome Linus.

The Sandman è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 5 agosto 2022, mentre l’undicesimo episodio segreto è seguito il 19 agosto.

