Chi è Ben su Ozark? Spiegazione del destino della terza stagione del personaggio

È tornato ed è tempo di ricapitolare…

Netflix ha prodotto una vasta gamma di amati programmi nel corso degli anni, ma pochi vantano il puro e appassionato seguito di Ozark.

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams per Netflix, il film drammatico americano incentrato sulla famiglia Byrde e le loro operazioni di riciclaggio di denaro è arrivato nel 2017.

Da allora, è probabilmente andato sempre più rafforzandosi e il pubblico è stato accolto nuovamente per la prima metà della stagione 4 venerdì 21 gennaio 2022. Tuttavia, il suo ritorno ha incoraggiato i fan a fare un viaggio nella memoria e considerare cosa è successo a un certo carattere.

Con questo in mente, chi è Ben su Ozark?

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER STAGIONE 3 DI OZARK

Chi è Ben su Ozark?

Ben Davis è il fratello di Wendy Byrde ed è apparso per la prima volta nella terza stagione, anche se i personaggi lo hanno menzionato nelle stagioni precedenti.

Guardando alla sua storia passata, era un insegnante supplente che è stato licenziato in modo piuttosto esplosivo. In sostanza ha perso la calma quando una foto privata di uno dei suoi studenti ha fatto il giro dell’intera classe.

Prendendo in mano la situazione nel tentativo di fermare la circolazione dell’immagine, ha raccolto i telefoni e li ha eliminati definitivamente. Ma non è tutto; ha anche aggredito qualcuno.

Con le autorità che gli danno la caccia, trova rifugio con Wendy, nonostante l’esitazione di Marty a farlo rimanere con la famiglia.

Sentendosi a casa, fa amicizia con Jonah e si innamora un po’ di Ruth Langmore, anche se lei non accetta le sue avances persistenti per cominciare. Lungo la linea, tuttavia, l’amore diventa reciproco.

D’altra parte, la loro relazione cade in tempi difficili a causa della terapia bipolare di Ben che smette di prendere in risposta, con grande disappunto di Wendy, che chiede a Ruth di farla finita in modo che si vendichi di loro.

Sfortunatamente, lei non è d’accordo e lui sta alla larga da loro.

Come è morto Ben a Ozark?

Ben inizia a precipitare e commette un errore dicendo alla figlia di Helen, Erin, che sua madre è l’avvocato nientemeno che Omar Navarro. Di conseguenza, ordina di colpirlo, sospettando che possa minacciare tutta la loro attività.

Tenta di sfuggire alla situazione sia con Wendy che con Ruth, anche se non funziona con nessuna delle due.

Wendy alla fine rivela la sua posizione e Nelson, uno dei sicari del cartello, esce alla sua ricerca.

Nelson ha il compito di recuperare il corpo per la cremazione.

La mia unica speranza per #Ozark Stagione 4: Uno shock rivela che Ben non è stato effettivamente ucciso, ed è ancora vivo, essendo tenuto prigioniero da qualche parte dal Cartello come leva su Wendy e Marty… Tom Pelphrey / Ben Davis è stata la parte migliore in assoluto della terza stagione. pic.twitter.com/nArmaVQoGs — Alex Monroe (@TimeToHunt1) 20 gennaio 2022

“Dio, spero che Ben sia in qualche modo vivo”

Nonostante la rivelazione della terza stagione, alcuni fan credono e sperano che Ben sia effettivamente sopravvissuto agli eventi di quell’episodio cruciale.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

dio spero che Ben sia in qualche modo vivo #ozark — reci⚜️ (@valerie_galery) 21 gennaio 2022

La stagione 4 di Ozark, parte 1, è ora in streaming su Netflix.

