Chi è Beck in Scegli o muori di Netflix e chi lo interpreta?

I fan dell’horror hanno avuto molte ragioni per affollarsi su Netflix nel corso degli anni, sia per film come il Via della paura trilogia o il più recente Il massacro della motosega nel texas.

L’ultimo sforzo in cui il pubblico può tuffarsi è Choose or Die, un thriller horror britannico del 2022 del regista Toby Meakins.

È il suo debutto alla regia ed era originariamente intitolato CURS>R). Con Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan e Robert Englund, seguiamo uno studente che inizia a giocare a un misterioso videogioco degli anni ’80 con l’obiettivo di vincere un premio di $ 100.000. Tuttavia, la posta in gioco si rivela pericolosa per la vita.

Dopo averlo verificato, potresti chiederti chi è Beck in Scegli o muori. Allora, spieghiamo…

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI PER SCEGLIERE O MORIRE

Chi è Beck in Scegli o muori?

Durante le sessioni di registrazione della realizzazione di CURS>R su nastri, si scopre che l’uomo che ha creato il gioco si chiama Beck.

Nel video, Beck spiega che il suo team di ricerca si è imbattuto in una maledizione che coinvolgeva simboli misteriosi che sconvolgevano direttamente la realtà. Quindi, ha inventato il gioco rappresentato nel film usando questi simboli.

Descrivendo in dettaglio come funziona, spiega che quando qualcuno usa i simboli mortali ha di più da guadagnare, più soffre il maledetto.

Beck mostra come funziona effettuando un esperimento, con il risultato che una vittima si mangia il braccio.

Mentre il film si avvicina alla fine, Kayla sente effettivamente Beck al telefono, poiché vuole sapere chi sceglierà Kayla per cadere preda del gioco dopo.

Quindi, Beck è fondamentalmente l’individuo responsabile dell’inizio di tutto: la mente, se vuoi.

Beck è interpretato da Joe Bolland

Il personaggio di Beck è interpretato da Joe Bolland, apparso per la prima volta sugli schermi nel film del 2011 Questa volta l’anno prossimo (interpretava il compagno di Craig).

Avanti veloce al 2019 e lui era a corto Un proiettile sprecato (The Young Man), con un ruolo cinematografico successivo in arrivo nel film horror del 2021 Via dei Martiri (Freddi).

Il lavoro televisivo, invece, include Il processo di Christine Keeler (Boy in Club) andato in onda nel 2020.

È affiancato da un ensemble impressionante

Puoi dare un’occhiata al cast circostante e ai rispettivi ruoli di seguito:

Iola Evans come Kayla

Asa Butterfield come Isaac

Eddie Marsan nel ruolo di Hal

Robert Englund nei panni di se stesso

Kate Fleetwood nel ruolo di Laura

Ryan Gage nel ruolo di Lance

Angela Griffin nel ruolo di Thea

Pete Machale nel ruolo di Gabe

Scegli o muori è ora in streaming su Netflix.

