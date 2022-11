Chi è Angelina Chávez Torres? (Dedica spiegata)

Natale con te. (Da sinistra a destra) Aimee Garcia nei panni di Angelina, Freddie Prinze Jr nei panni di Miguel in Christmas With You. Cr. Jessica Kourkounis/Netflix © 2022.

Chi è Angelina Chávez Torres? Se hai appena finito di guardare l’ultimo film natalizio di Netflix, Natale con te, è probabile che tu stia ponendo proprio questa domanda, e per una buona ragione.

Alla conclusione del film, c’è una carta dedica in onore di Torres che ha creato molta curiosità tra gli spettatori. Queste dediche sono spesso incluse come un modo per onorare un defunto membro del cast e della troupe, o qualcuno vicino alla produzione. E questo è proprio il caso della dedica inclusa alla fine di Natale con te.

Quindi qual era esattamente la connessione di Torres con l’ultimo film di Natale di Netflix?

Natale con te: spiegata in memoriam Angelina Chavez Torres

Se il nome Angelina Chavez Torres non fosse immediatamente riconoscibile, è comprensibile visto che la Torres non fa parte del cast del film. Né è un membro dell’equipaggio che ha contribuito a creare Natale con te, ma condivide un legame importante con una delle persone responsabili della creazione del film.

Torres è la madre di Natale con te lo scrittore tedesco Michael Torres, tristemente scomparso nel luglio 2020. Il tedesco ha confermato la notizia su Instagram in un post emozionante che celebrava sua madre alla sua scomparsa.

“La mia bellissima mamma, il mio angelo, ora è un angelo con i miei papà. Il mio cuore è spezzato. Ti amo, mamma”, ha scritto German nel suo post su Instagram. “Grazie per essere la mamma migliore di sempre e per amarmi come hai fatto tu.”

La dedica a Natale con te era un modo per il tedesco di celebrare la sua defunta madre tramite l’intertitolo In Memoriam. Questa è una pratica comune per i creativi, che spesso dedicano pezzi delle loro opere ai propri cari come è avvenuto con l’omaggio di German alla madre in Natale con te.

Natale con te è in streaming ora su Netflix.