Chi è Alvarez in Better Call Saul, il personaggio misterioso dell’Ep3 S6?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Better Call Saul stagione 6*

Nel corso di Breaking Bad e Better Call Saul, i fan sono stati presentati a innumerevoli personaggi che hanno tutti recitato la loro parte nelle rispettive storie di Walter White e Jimmy McGill.

Nell’ultimo episodio di Better Call Saul, Nacho Varga ha accennato a un altro nuovo personaggio mentre ha detto a Hector e ai gemelli Salamanca che aveva lavorato per anni con qualcuno chiamato Alvarez per abbatterli.

Ma chi è Alvarez in Better Call Saul e qual è il suo significato per i Salamancas?

Nacho chiama Alvarez

Prima dello sfortunato destino di Nacho nell’episodio 3 di Better Call Saul stagione 6, Michael Mando offre una delle sue migliori interpretazioni nei panni di Nacho mentre approfondisce un discorso rabbioso contro i Salamancas.

Per aiutare ad assolvere Gus Fring per il tentato omicidio di Lalo, Nacho rivela falsamente che ha lavorato segretamente per anni con qualcuno di nome Alvarez per abbattere i Salamanca dall’interno.

Nacho conferma anche ai Salamanca di essere stato responsabile dello scambio delle medicine di Hector che lo ha portato alla paralisi.

Interrogato sulla possibilità che Gus fosse l’attacco a Lalo, Nacho ha detto:

“Lui? Pensi che l’uomo pollo? Che scherzo. Alvarez mi paga da anni, anni. Ma sai una cosa? L’avrei fatto gratis perché odio tutti voi pazzi sacchi di merda.

Chi è Alvarez in Better Call Saul?

Alvarez è un boss del crimine a capo di un cartello in Perù noto come Los Odios.

Il personaggio misterioso non è mai stato menzionato prima in Better Call Saul né Breaking Bad, ma in questo episodio apprendiamo alcuni fatti chiave su di lui.

Mentre i Salamanca sono bloccati in una faida con Gus Fring in Better Call Saul, hanno la loro giusta quota di nemici e Los Odios sono chiaramente un’altra organizzazione rivale del cartello di Salamanca a cui non ci è stato presentato prima.

Attraverso la sua confessione, Nacho attribuisce la colpa del tentativo di omicidio di Lalo fermamente alle spalle di Alvarez e Los Odios e lontano da Gus.

Tuttavia, resta da vedere se l’introduzione di Alvarez nell’episodio 3 porterà a un’apparizione reale più avanti.

I fan discutono del personaggio misterioso

Mentre la morte di Nacho ha oscurato gran parte dell’episodio 3, la menzione di Alvarez è stata un grande argomento di discussione per molti.

Un fan confuso su Twitter ha scritto: “Qualcuno può dirmi di chi sta parlando Nacho quando ha incolpato Alvarez? Non so chi sia Alvarez.

Mentre un altro ha risposto: “Alvarez è un membro del cartello rivale che combatte sempre con i Salamanca, quindi anche se non viene visto negli spettacoli, gioca un ruolo importante”.

Questo tifoso peruviano ha commentato: “Mi sono piaciuti i vari riferimenti al mio paese. Anche se avrei cambiato il soprannome della banda di Álvarez per “Los injertos” invece di “Los odios”.

E infine questo utente di Twitter ha notato le possibilità che il nameropping Alvarez presenta: “Chi è questo “Alvarez” e “Los odios dal Perù” in Better Call Saul? Perché non ricordo nessun Alvarez di Better Call Saul né Breaking Bad… È un altro nome che apre infinite possibilità? come quello che hanno fatto con le menzioni di Ignacio e Lalo in Breaking Bad stagione 2?

La sesta stagione di Better Call Saul va in onda settimanalmente il lunedì su AMC negli Stati Uniti e il martedì su Netflix a livello internazionale.

