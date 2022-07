Chi è Albert Wesker in Resident Evil su Netflix e chi lo interpreta?

Potrebbero non essere passati cinque minuti da quando eri sul divano a guardare Resident Evil: Welcome To Raccoon City.

Il film del 2021 ha ricordato al pubblico che, diavolo, più contenuti di Resident Evil sugli schermi sono sempre i benvenuti. Fortunatamente, Netflix ha valutato l’immenso e diffuso amore per il franchise di videogiochi e Andrew Dabb si è messo al lavoro per sviluppare una serie TV per loro.

Intitolato semplicemente Resident Evil, l’action horror americano di otto episodi è uscito sulla piattaforma giovedì 14 luglio 2022, fungendo da secondo adattamento televisivo del franchise dopo l’animazione Infinite Darkness. Sebbene si svolga nel suo nuovo universo, la serie iniziale di giochi serve ancora al suo posto, prestando alla nuova serie un retroscena e un contesto illuminante.

Personaggi che i giocatori avranno familiarità con le funzionalità anche qui. D’altra parte, coloro che non hanno riprodotto il materiale originale potrebbero trovarsi curiosi di conoscere i principali attori. Concentrandosi su un personaggio centrale, chi è Albert Wesker in Resident Evil?

Chi è Albert Wesker in Resident Evil su Netflix?

Nella serie Netflix, Albert Wesker è il padre di Jade e Billie.

Tuttavia, è importante parlare del fatto che è un personaggio preso dai giochi. Immergendosi nella sua storia, Resident Evil Fandom sottolinea di essere un virologo altamente qualificato apparso nel primo dei giochi nel 1996.

Era noto per il suo lavoro con le persone che navigavano nel mercato nero delle armi biologiche. Uno dei soggetti di prova in Project W – specializzato in bioingegneria e biotecnologie – era freddo e preciso nel suo approccio al lavoro, spesso calmo, raccolto e nascosto dietro occhiali da sole che conferiscono al suo personaggio un aspetto iconico.

Il suo ruolo di ricercatore senior lo ha visto svolgere un ruolo piuttosto significativo nella ricerca BOW della Umbrella. Tuttavia, il momento cruciale del suo arco narrativo è arrivato quando ha lasciato la compagnia ed è diventato una spia, aprendo una carriera nell’esercito. Il suo tradimento dell’Umbrella si è esteso all’ottenimento dei dati di ricerca dell’organizzazione oscura. Come risultato di una mutazione da un virus, era persino dotato di abilità sovrumane.

I fan dei giochi sapranno quanto sia importante per la tradizione e la mitologia del franchise, quindi è soddisfacente vederlo interpretare un ruolo così centrale.

Lance Reddick dà vita a Wesker

Albert Wesker è interpretato nientemeno che da Lance Reddick nella serie Netflix.

L’attore 59enne è la prima persona di colore a interpretare il personaggio. Dovrebbe anche essergli familiare dato che il pubblico lo avrà visto in personaggi del calibro di John Wick (interpretava Caronte), Oz (Detective Johnny Basil), The Wire (Cedric Daniels) e Fringe (Phillip Broyles).

Altri progetti per cui è noto includono Godzilla vs Kong (Guillermin) e Lost (Matthew Abaddon).

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Resident Evil irrompe su Netflix in 12 ore! Proprio come questo Licker è esploso da un cartellone pubblicitario di New York! pic.twitter.com/z4SvlJk0Pv — Netflix (@netflix) 13 luglio 2022

‘Sono entrato in quel tipo di cieco’

Lance Reddick ha rivelato durante una recente conversazione con PC Gamer che la sua conoscenza del franchise era limitata

“Non avevo idea che fosse effettivamente basato su un videogioco”, ha confessato. “Conoscevo solo i film, quindi sono entrato in quel tipo di cieco”. Tuttavia, non ha lasciato che questo gli impedisse di offrire un personaggio memorabile e arricchito:

“Quando lo stavo facendo, non pensavo di dover interpretare un personaggio iconico già affermato, ho solo continuato a cercare di dare vita a ciò che era sulla pagina. E poi, man mano che la serie va avanti, vedi come il mio Wesker è collegato al Wesker dai giochi”.

Insieme a artisti del calibro di Ella Balinska e Adeline Rudolph, contribuisce a rendere il progetto un’opera superbamente recitata.

Resident Evil è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

