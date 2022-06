Chi è 008 in Stranger Things e cosa gli è successo?

**Attenzione – Spoiler avanti per Stranger Things**

Cose più strane La stagione 4 è probabilmente la migliore stagione dello show finora, secondo i fan, ma c’è un personaggio di cui i fan sono preoccupati.

Forniamo un riepilogo su chi è 008, riveliamo ciò che i fan dicono sulla possibile apparizione del personaggio nella seconda parte della stagione 4 e forniamo una guida agli episodi.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Chi è 008 e cosa le è successo?

Kali Prasad, noto anche come 008, è stato introdotto durante Cose più strane Stagione 2 Episodio 7 ed è interpretato da Linnea Berthelsen.

Mentre Eleven era a Chicago, ha stretto un legame con 008 poiché entrambi erano bambini coinvolti negli esperimenti all’interno di Hawkins Lab e Kali ha insegnato a Eleven come sbloccare il potenziale dei suoi poteri. I poteri di Kali includevano la capacità di creare visioni realistiche e far allucinare gli altri.

Nonostante sia uno dei ragazzi coinvolti negli esperimenti, i fan hanno sottolineato che Kali non è stata inclusa nei flashback che abbiamo visto durante la stagione 4, lasciando alcuni a credere che apparirà nella stagione 4, parte 2.

L’ultima volta che abbiamo visto Kali è stato nello stesso episodio in cui è apparsa, dove lei e la banda sono scomparsi dopo aver schivato la polizia e aver salutato Eleven.

Immagine da Netflix.

I fan di Stranger Things credono che 008 apparirà nella parte 2 della stagione 4

Un fan ha ammesso di non ricordare molto della seconda stagione, in particolare l’episodio con 008, il che potrebbe spiegare perché è diventata un personaggio in qualche modo dimenticato:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro rivedere cose strane prima di guardare s4 e letteralmente non rmr nulla da s2 come l’intera trama di 008 non potrebbe dirti nulla — grazia (@totallyystyles) 19 giugno 2022

Un altro fan ha condiviso la teoria secondo cui 008 sarà nella parte 2 della stagione 4, forse l’episodio in cui Vecna ​​viene sconfitta:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena visto una teoria secondo cui 008 sarà nel volume 2 e sarà quello che sconfiggerà vecna… è meglio che non accada. Non potevo sopportarla 😭 #StrangerThings — Georgia (@Georgia31142495) 19 giugno 2022

Infine, questo fan ha dichiarato di essere confuso dopo aver visto tutti i bambini morti nel laboratorio, ma si è chiesto dove fosse 008 durante questo evento: