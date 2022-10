Chi dà la voce a Bernie Sanders nella serie di successo di Netflix?

Chi dà la voce a Bernadette “Bernie” Sanders nella sesta stagione di Big Mouth e quali celebrità si sono ora unite al cast della serie animata di successo di Netflix?

Big Mouth rimane uno dei titoli animati più popolari e discussi di Netflix e all’inizio di oggi, 28 ottobre, la serie ha fatto il suo tanto atteso ritorno con la sua sesta stagione.

Come in ogni nuova stagione, ci sono una manciata di nuovi personaggi con cameo di doppiaggio di celebrità, ma un personaggio, in particolare, ha catturato l’attenzione dei fan.

“Bernie” Sanders purtroppo non è doppiato dal famoso politico americano in Big Mouth, ma molti fan stanno iniziando a riconoscere la voce del personaggio, quindi chi interpreta Bernie e chi altro si è unito al cast nella sesta stagione?

Chi dà la voce a Bernie Sanders in Big Mouth?

Nella sesta stagione di Big Mouth, Bernadette “Bernie” Sanders è doppiata da Kristen Schaal.

Schaal è un’attrice, scrittrice e comica americana di Longmont, in Colorado, che ha facilmente una delle voci più riconoscibili in televisione.

La 44enne ha fatto il suo debutto professionale nel 2001 ed è meglio conosciuta per i suoi ruoli in Bob’s Burgers come Louise Belcher, Gravity Falls come Mabel e in The Mysterious Benedict Society come Number Two.

Schaal è apparso anche in artisti del calibro di Norbit, Toy Story 3, Freak Show, Flight of the Conchords, The Daily Show, 30 Rock, BoJack Horseman, The Last Man on Earth e What We Do in the Shadows.

Puoi seguirla su Twitter @kristenschaaled e su Instagram @k.schaal.

Foto di Bryan Bedder/Getty Images per ReedPop

Chi sono le nuove aggiunte al cast nella sesta stagione?

Kristen Schaal in realtà non farà il suo debutto in Big Mouth nella sesta stagione, avendo precedentemente doppiato il ruolo di Bernie Sanders nell’episodio 9 “Sugarbush” della quinta stagione del 2021.

Tuttavia, ci sono alcuni grandi nomi che sono stati appena aggiunti al franchise di Big Mouth nella sesta stagione recentemente rilasciata. Queste nuove aggiunte includono:

Brian Tyree Henry nel ruolo di Elia

Chris O’Dowd nel ruolo di Flanny O’Lympic

Peter Capaldi nel ruolo di Seamus MacGregor

Juliet Mills nel ruolo di Rita St. Swithens

Annaleigh Ashford nel ruolo del test di purezza del riso

Tyler il Creatore come Gesù

Cole Escola come Montel

Jeff Goldblum nel ruolo della spilla di mele

Ed Helms, Adam Levine e Matt Rogers nei panni di Bros 4 Life

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro AVVISO rubacuori 🚨 Adam Levine, Ed Helms e Matt Rogers danno vita a Bros 4 Life (la tua nuova boy band preferita) nella sesta stagione, in streaming su Netflix DOMANI. pic.twitter.com/iMIFKSzpwU — Big Mouth (@bigmouth) 27 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Quanti episodi ci sono nella sesta stagione di Big Mouth?

La sesta stagione di Big Mouth è stata presentata in anteprima tramite la piattaforma di streaming Netflix venerdì 28 ottobre, con 10 episodi individuali:

Episodio 1 – La casa dei collegamenti

Episodio 2 – Ventidue e tu

Episodio 3 – La vergogna della vagina

Episodio 4 – Test di purezza del riso

Episodio 5 – Stasera Andrew toccherà una tetta

Episodio 6 – La spilla di mele

Episodio 7 – Papà Dia!

Episodio 8 – Guarigione asessuale

Episodio 9 – I genitori non stanno bene

Episodio 10 – Incasinato venerdì

Tutti i 61 episodi della serie Big Mouth sono disponibili per lo streaming in tutto il mondo su Netflix.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, chi interpreta Rowdy a Yellowstone? Kai Caster è il nuovo cowboy della quinta stagione