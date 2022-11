Chi c’è nell’ultima stagione di Dead to Me?

DEAD TO ME (L a R) LINDA CARDELLINI come JUDY HALE e CHRISTINA APPLEGATE come JEN HARDING in DEAD TO ME. Cr. Saeed Adyani / © 2021 Netflix, Inc.

Dopo due anni di attesa, Morto per me finalmente è tornato su Netflix con la sua terza stagione il 17 novembre 2022. Ma è una situazione un po’ agrodolce, visto che Morto per me stagione 3 è stato confermato essere l’ultimo della serie.

“Ho sempre saputo che sarebbe stato uno spettacolo di breve durata”, ha detto la creatrice e scrittrice Liz Feldman L’Hollywood Reporter prima dell’uscita della terza stagione, aggiungendo che voleva battere Netflix “sul pugno” per timori di cancellazione.

“Volevo che il finale fosse importante e non solo tipo, ‘Oh merda, stiamo per essere cancellati!’ È come se volessi quasi batterli sul tempo, decidere il nostro destino”.

La serie dark comedy, che è esplosa sulla scena Netflix nel 2019, è iniziata con Jen in lutto che si è unita a un gruppo locale di sostegno al dolore dopo il mordi e fuggi di suo marito. Avanti veloce di tre stagioni e ora Jen non è solo la migliore amica della donna che ha ucciso suo marito, ma vive anche con lei.

La terza stagione vede il ritorno del nostro duo dinamico preferito, Christina Applegate e Linda Cardellini nei panni di Jen Harding e Judy Hale, ma se sei curioso di sapere chi altro apparirà nei nuovi episodi, allora sei fortunato. Abbiamo il pieno Morto per me stagione 3 ripartizione della lista del cast di seguito.

Il cast della terza stagione di Dead to Me

Il cast principale di Morto per me è tornato per un round finale! La lista del cast, fornita da IMDb, è la seguente: