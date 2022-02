Chi c’è nello spinoff di That ’70s Show?

Nel caso non lo sapessi già, Quello spettacolo degli anni ’90, spin-off della serie comica americana Quegli anni ’70 Spettacolo, è in preparazione.

La serie, che uscirà (si spera) entro la fine di quest’anno, circonderà la vita di Leia Forman, la figlia di Eric Forman e Donna Pinciotti. A differenza dei suoi genitori, Leia è cresciuta al di fuori del turbolento quartiere di Point Place, nel Wisconsin, ma la sua educazione più pacifica le ha fatto desiderare l’avventura e nuove esperienze come mai prima d’ora, motivo per cui trascorre del tempo con i suoi nonni per le sue vacanze estive.

Dopo aver saputo tutto questo, potresti avere un sacco di domande su chi interpreterà il ruolo di Leia Forman e se Laura Prepon e Topher Grace riprenderanno i loro ruoli nel titolo in uscita. Sei sicuramente nel posto giusto perché ti diciamo tutto su chi è nuovo, chi sta tornando e chi altro si dice appaia Quello spettacolo degli anni ’90.

Dai un’occhiata qui sotto.

Le cose emozionanti sono certamente in arrivo perché il cast di Quello spettacolo degli anni ’90 non solo presenta nuovi membri che sarai felice di incontrare, ma include anche alcuni attori OG che sarai felice di rivedere! Il cast ufficiale insieme alle descrizioni dei loro personaggi sono i seguenti:

Callie Haverda nei panni di Leia Forman — “Intelligente come sua madre, irriverente come suo padre, Leia desidera ardentemente l’avventura. Non è del tutto sicura da dove o come iniziare. Finché non scopre una migliore amica nel posto più improbabile: la porta accanto alla casa dei nonni a Point Place.

Ashley Aufderheide come Gwen — “La vita diventa più interessante per Leia quando incontra questa Riot Grrrl. In parti uguali lealtà, ribellione e cuore, Gwen è una centrale elettrica dinamica e il leader non ufficiale della nuova generazione di ragazzi di Point Place. Adoro Gwen. Temi lei. Segui lei.”

colonnello macis nei panni di Jay — “Jay è affascinante e civettuolo – almeno, ci prova. Non sempre esce bene. Quando non esce con il suo migliore amico Nate o non lavora al negozio di video locale, è armato di una videocamera e il mondo intero è il suo set cinematografico”.

Maxwell Acee Donovan come Nate — “L’esatto opposto della sua sorellina, Gwen. Nate prende la vita come viene, di solito con un grande sorriso aperto. Lascia andare la banda nel suo furgone perché c’è sempre qualcosa di divertente dall’altra parte del vialetto. Ama la sua famiglia, la sua ragazza e Garth Brooks”.

Reyn Doi come Ozzie — “Tutti li amano un po’ Ozzie. È perspicace, sarcastico e ha una prospettiva oltre i suoi anni. Ozzie è gay e impaziente con il mondo perché non accetta come i suoi amici”.

Sam Morelos come Nikki — “Nikki è concentrato, intelligente e determinato. Dall’esterno, potresti facilmente vederla diventare un medico o un avvocato. Ma dentro, ha più ribellione di una debuttante frustrata e il suo ragazzo Nate può grattarsi quel prurito.