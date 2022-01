Chi c’è nello spinoff Big Mouth?

Ora che il Risorse umane è stata annunciata la data di uscita ufficiale, le persone sono alla ricerca di tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima serie originale Netflix. E ovviamente, la cosa principale che la gente vuole sapere è chi c’è dentro Risorse umane lancio.

La serie spin-off è stata annunciata per la prima volta nel 2019 e da allora sono emerse sempre più informazioni sullo spettacolo, come l’argomento dello spettacolo, la data di uscita e il cast. E mentre ci avviciniamo alla data di uscita, ci aspettiamo che vengano rilasciati dettagli più succosi come il trailer ufficiale e la sinossi.

Da quando Risorse umane è uno spin-off di Grande bocca, sappiamo che lo spettacolo sarà altrettanto divertente da guardare. Siamo ancora più sicuri che ci innamoreremo dei personaggi. Ma la domanda è: chi sono gli attori dietro le voci? Rispondiamo a questa domanda scottante qui sotto!

Cast delle risorse umane

Naturalmente, alcuni membri del cast di Grande bocca verrebbe inserito nello spin-off. È stato un gioco da ragazzi. Nick Kroll, Maya Rudolph e David Thewlis riprenderanno i rispettivi ruoli nella serie spin-off. Ma c’è anche un cast vocale nuovo di zecca di attori famosi che interpreteranno i personaggi.

Elenchiamo il Risorse umane buttato giù di seguito:

Nick Kroll nei panni di Maurice il mostro degli ormoni

Maya Rudolph nel ruolo di Connie la Monstress degli Ormoni

David Thewlis nel ruolo del mago della vergogna

Keke Palmer

Parco Randall

Aidy Bryant

Brandon Kyle Goodman

Rosie Perez nel ruolo di Petra l’Ambition Gremlin

Jemaine Clement nel ruolo di Simon Sex

Bobby Cannavale nei panni di Gavin il mostro ormonale

Maria Bamford nel ruolo di Tito la zanzara dell’ansia

Thandiwe Newton nel ruolo di Mona, la Monstress degli Ormoni

Henry Winkler nel ruolo di Keith in Il dolore

Altri attori potrebbero essere aggiunti al cast in futuro, ma i nomi degli attori sopra elencati sono gli unici membri del cast confermati Risorse umane finora. Inoltre, non è ancora chiaro quali personaggi interpreteranno Palmer, Park, Bryant e Goodman. Aggiorneremo l’elenco non appena lo scopriremo.

Risorse umane arriverà su Netflix il 18 marzo 2022 alle 00:01 ora del Pacifico e alle 3:01 ora orientale. Guarderai la serie comica sul posto di lavoro?