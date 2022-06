Chi c’è nello show Netflix?

Peaky Blinders – Per gentile concessione di Robert Viglasky/Netflix

Peaky Blinders stagione 6 è stato finalmente rilasciato su Netflix proprio questo venerdì (10 giugno), e non sappiamo voi, ma semplicemente non ne abbiamo mai abbastanza dei nuovi episodi dell’ultima stagione.

È stata una lunga attesa dall’ultima volta che abbiamo fatto il check-in con la banda di Birmi, guidata dal famigerato boss del crimine Tommy Shelby (Cillian Murphy), e se riesci a tornare indietro con la mente fino alla stagione 5, ricorderesti che ne abbiamo visti molti di personaggi uccisi… quindi chi c’è dentro Peaky Blinders stagione 6?

Dai un’occhiata all’elenco completo degli attori (nuovi e vecchi) presenti nell’ultima stagione del popolare dramma poliziesco britannico di seguito.

Cast della sesta stagione di Peaky Blinders: chi c’è nello show di Netflix?

Beh… sarebbe piuttosto strano se il personaggio principale dello show non tornasse per l’ultima stagione, quindi l’attore irlandese Cillian Murphy è tornato nella serie nei panni del boss del crimine Tommy Shelby. C’erano molti altri personaggi abituali della serie che sono tornati per la sesta stagione e altri che (o perché sono stati uccisi o semplicemente scomparsi) no, con anche molti volti nuovi che si sono uniti al cast regolare per i nuovi episodi, questo includeva:

Natasha O’Keeffe nel ruolo di Elizabeth “Lizzie” Shelby (nata Stark)

Paul Anderson nel ruolo di Arthur Shelby Jr.

Harry Kirton nel ruolo di Finn Shelby

Sophie Rundle nel ruolo di Ada Thorne (nata Shelby)

Finn Cole nel ruolo di Michael Gray

Anya Taylor-Joy nel ruolo di Gina Grey

Sam Claflin nel ruolo di Sir Oswald Mosley MP

Tom Hardy nel ruolo di Alfred “Alfie” Solomons

Kate Phillips nel ruolo di Linda Shelby

Aimee-Ffion Edwards nel ruolo di Esme Shelby-Lee

Charlene McKenna nel ruolo del Capitano Swing/Laura McKee

Packy Lee nel ruolo di Johnny Dogs

Beniamino Sofonia nel ruolo di Geremia “Jimmy” Gesù

Ned Dennehy nel ruolo di Charlie Strong

Neil Maskell nel ruolo di Winston Churchill MP

Daryl McCormack nel ruolo di Isaia Gesù

Emmett J Scanlan nel ruolo di Billy Grade

Pauline Turner nel ruolo di Frances

Amber Anderson nel ruolo di Lady Diana Mitford

James Frecheville nel ruolo di Jack Nelson

Stephen Graham nel ruolo di Hayden Stagg

Conrad Khan nel ruolo del “Duke” Erasmus Shelby

Aneurin Barnard nel ruolo del dottor Holford

Cast della sesta stagione di Peaky Blinders: chi non è tornato per la nuova stagione?

La morte dell’attrice Helen McCrory significava che Elizabeth “Polly” Grey doveva essere cancellata dalla serie, questo ha visto il suo personaggio essere ucciso da qualche parte fuori dallo schermo prima degli eventi del primo episodio della sesta stagione. Detto questo, l’attrice lo fa appaiono nella nuova stagione attraverso filmati e audio archiviati.

Altri che non sono tornati includevano: