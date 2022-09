Chi c’è nello show Netflix?

Il tanto atteso Cyberpunk 2077 anime spin-off, Cyberpunk: Edgerunners, è quasi arrivato! La serie è stata annunciata a giugno 2020 e, dopo due lunghi anni di attesa per la sua uscita, saremo finalmente in grado di divorare i 10 episodi nella loro interezza da martedì 13 settembre 2022.

Secondo il sito ufficiale di Cyberpunk, la nuova serie su Netflix “racconta una storia a sé stante di 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un Edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come Cyberpunk.

Come molti avrebbero probabilmente intuito ormai, Cyberpunk: Edgerunner è uno spin-off del popolare videogioco CD Projekt Red Cyberpunk 2077. La serie è stata scritta da Yoshiki Usa e Masahiko Ôtsuka, entrambi i quali hanno precedentemente lavorato insieme per dare vita Star Wars: Visioni, Little Witch Academia, e SSSS.Dynazenon.

Se sei curioso di sapere chi darà la voce ai personaggi, prima della sua uscita, allora sei fortunato perché abbiamo il pieno Cyberpunk: Edgerunner elenco del cast di seguito.

Cyberpunk: Elenco completo del cast di Edgerunners

Netflix ha rivelato che l’anime conterrà 12 lingue per la voce fuori campo, che include un cast di doppiaggio inglese esteso. Per vedere tutti coloro che prestano la loro voce allo spettacolo anime, controlla l’elenco completo del cast, fornito da IMDb, di seguito:

Giancarlo Esposito nel ruolo di Faraday

Matthew Mercer come Falco

Zach Aguilar come David

Gloria Garayua come Gloria

Ian James Corlett nel ruolo di Pilar

Aoi Yuki nel ruolo di Lucy

Marie Westbrook nel ruolo di Dorio

Alex Cazares come Rebecca

Emi Lo come Lucy

Stephanie Wong nel ruolo di Kiwi

Kenichiro Ohashi nel ruolo di David Martinez

William Christopher Stephens nel ruolo del Maine

Borge Etienne nel ruolo di Ripperdoc

Kenjiro Tsuda nel ruolo di Ripperdoc

Kazuhiko Inoue nel ruolo di Faraday

Wataru Takagi nel ruolo di Pilar

Tomoyo Kurosawa nel ruolo di Rebecca

Hiroki Touchi nel ruolo del Maine

C’è un trailer per Cyberpunk: Edgerunners?

Sì! Il teaser trailer ufficiale dell’anime offre un nuovo ed entusiasmante sguardo al mondo di Night City. Se non lo hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto!