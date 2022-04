Chi c’è nello show di Netflix?

Gattino da battaglia è l’ultima serie TV animata interattiva in anteprima su Netflix. La nuova serie, creata e sviluppata da Matt e Paul Layzell, si unisce a speciali interattivi come Cat Burglar, Captain Underpants: Epic Choice-o-Rama, The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse a te! e Trivia Quest.

Basato sui popolari post del webcomic di Instagram di Matt Layzell noti come Le avventure di Kitty e Orc, la serie per bambini è stata rilasciata il 19 aprile. Lo speciale segue le avventure di Kitty, un “gattino adorabile ma esuberante”, che insieme a questo fidato compagno Orco si imbarca in pericolose missioni per diventare “campione” di caccia di mostri di fama mondiale “sconfiggendo tutti i mostri su Battle Island” e “raccogliendo le loro ambite chiavi”.

La sinossi ufficiale di IMDb recita:

“È piccolo. È soffice. Oscilla un feroce fiocco rosa. Non è un gattino qualunque. È Battle Kitty e Kitty sta usando la sua super forza, l’intuizione di combattere i mostri e gli incredibili accessori per sbloccare un nuovo campo di battaglia.

Se sei curioso di sapere chi sono le voci dietro l’animazione interattiva, continua a leggere di seguito mentre sveliamo l’elenco completo del cast!

Cast di Battle Kitty

Oltre a creare e sviluppare lo speciale interattivo per Netflix, Matt Layzell è anche dietro la voce di Battle Kitty soffice ma potente. IMDb ha fornito l’elenco completo dei membri del cast che appaiono nell’animazione interattiva. Scopri chi dà la voce al tuo personaggio preferito qui sotto!

Gideon Adlon nel ruolo di ZaZa

Baker Terry nel ruolo dell’Orco

Grifone grigio come angelo

Thurop Van Orman nel ruolo del mostro della memoria

Robbie Daymond nel ruolo di Iago

Daniele Gaither nel ruolo di Aon

Amanda McCann nel ruolo di Big Lady Jane

Il trailer di Battle Kitty

Armato di “carineria, fierezza e archi”, nessun mostro avrà mai una possibilità! Ma se stai ancora discutendo se dovresti permettere a tuo figlio di dare un’occhiata al nuovo speciale interattivo, dai un’occhiata al trailer ufficiale di seguito.