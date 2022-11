Chi c’è nello show di Netflix?

INSIDE JOB, parte 1 (da sinistra a destra) LIZZY CAPLAN come REAGAN RIDLEY, JOHN DIMAGGIO come GLENN DOLPHMAN, BOBBY LEE come DR. ANDRE LEE, TISHA CAMPBELL come GIGI THOMPSON e BRETT GELMAN come MAGIC MYC nell’episodio 1, parte 1 di INSIDE JOB. Credito: per gentile concessione di NETFLIX / ©NETFLIX 2021

I migliori film e spettacoli di Jenna Ortega (e dove guardarli in streaming) di Crystal George

Serie comica animata per adulti originale di Netflix Lavoro interno è stato un grande successo quando è stato rilasciato nel 2021. Ora, dopo un anno di attesa, lo spettacolo basato sulla cospirazione è tornato con la parte 2 il 18 novembre 2022, il che significa che i fan dello spettacolo hanno altri 10 episodi strabilianti da abbuffarsi attraverso.

Creato da Shion Takeuchi (La gravità cade e Spettacolo regolare), la serie animata segue il genio della tecnologia antisociale Reagan Ridley, che lavora per la più grande agenzia di insabbiamento della cospirazione, Cognito inc. La parte 1 della stagione 1 si è conclusa con una nota dolente per Reagan Ridley (doppiata da Lizzy Caplan), dopo che il suo eccentrico padre le ha strappato la promozione da sogno come capo di Cognito inc, e la parte 2 riprende subito dopo le conseguenze. La logline ufficiale dell’originale Netflix recita:

“Uomini lucertola? Vero. Lo sbarco sulla luna? Impostore. Gestire le cospirazioni del mondo è un lavoro a tempo pieno per un genio goffo e i suoi colleghi disfunzionali.

Con la sua formazione di star di Hollywood di doppiatori, umorismo e avventure selvagge, lo spettacolo esilarante vale sicuramente la pena guardare. Se volevi familiarizzare con alcuni degli attori che danno la voce ai personaggi animati per un’esperienza migliore, sei fortunato perché stiamo analizzando chi c’è dietro le voci di seguito. Senza ulteriori indugi:

I doppiatori di Inside Job stagione 1 parte 2

Secondo Game Revolution, non sono state apportate modifiche importanti al cast Lavoro interno stagione 1 parte 2. La seconda parte vede il ritorno di questi membri del cast, secondo IMDb:

Lizzy Caplan nel ruolo di Reagan Ridley

Clark Duke nel ruolo di Brett Hand

Christian Slater nel ruolo di Randall Ridley

Brett Gelman nel ruolo di Magic Myc

Tisha Campbell nel ruolo di Gigi

Chris Diamantopoulos nel ruolo di Robotus

John DiMaggio nel ruolo di Glenn Dolphman

Bobby Lee nel ruolo del dottor Andre Lee

Andy Daly nel ruolo di JR Scheimpough

Will Blagrove come attore di crisi

A quanto pare, nessun nuovo attore è stato aggiunto alla formazione della parte 2, anche se potrebbe esserci un’introduzione di nuove voci e per il momento sono rimaste non accreditate.

Inside Job stagione 1 parte 2 trailer

Durante l’evento Geeked Week di Netflix del 2022, i fan dello show hanno potuto dare un primo sguardo alla parte 2 di Lavoro interno. Se non l’hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto!