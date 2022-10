Chi c’è nello show di Netflix?

Fermo immagine di produzione Glitch per gentile concessione di Netflix

Netflix aggiungerà un’altra serie coreana intitolata Glitch alla sua piattaforma il 7 ottobre e abbiamo tutti i dettagli importanti al riguardo da condividere con te.

Lo streamer ha costantemente rafforzato la sua libreria di contenuti coreani. Di recente, abbiamo visto le uscite di Narco-santi, Piccole donne e C’era una volta una piccola città. Ora vedremo l’uscita della serie di fantascienza Glitch molto presto.

Glitch è una serie originale sudcoreana diretta da Noh Duk da una sceneggiatura scritta da Gin Han-sai. Parla di una giovane donna di nome Jihyo che si allea con i membri di una comunità di UFO per rintracciare dove si trova il suo ragazzo dopo che è improvvisamente scomparso con una luce non identificata.

A differenza della maggior parte delle serie coreane su Netflix, Glitch ha 10 episodi in totale nella sua prima stagione. Ogni episodio durerà circa 60 minuti. Ma chi c’è nel cast della serie di fantascienza? Come sempre, per noi non è un problema. Di seguito, troverai l’elenco completo del cast.

Cast glitch

Jeon Yeo-been e Nana guidano il cast rispettivamente nei panni di Jihyo e Bora. Potresti riconoscere Jeon Yeo-been dai suoi ruoli nei film coreani Dopo la mia morte e Notte tra Paradiso. Ha anche avuto un ruolo da protagonista nella serie originale di Netflix Vincenzo.

Nana è meglio conosciuta per essere un ex membro del gruppo del gruppo femminile KPOP Dopo scuola. Poi è diventata un’attrice e ha avuto ruoli in programmi TV L’amore tesse attraverso a Millennio, Il Bene Moglie, Uccidilo e giustizia.

Di seguito l’intero cast:

Jeon Yeo è stato nel ruolo di Hong Ji-hyo

Nana come Heo Bo-ra

Lee Dong-hwi nel ruolo di Lee Si-kook

Ryu Kyung-soo nel ruolo di Kim Byeong-jo

Lee Min-goo nel ruolo di Dong-hyuk

Yoo Eun-a

Ko Chang-seok

Park Won-seok

Heo Sung-tae

Baek Joo-hee

Jung Da-bin

Kim Byung Chul

Christian Lagahit

Kim Ja-young

Jung Won-chang

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima della serie!

Glitch arriva su Netflix il 7 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie di fantascienza?