Chi c’è nello show di Netflix?

Le ragazze alle spalle è ora in streaming su Netflix. È lo spettacolo perfetto da guardare con un gruppo ristretto di amici in un pigro weekend. Se non vedi l’ora di guardare questo spettacolo, devi assolutamente sapere chi è incluso nel cast.

Le ragazze alle spalle è una serie originale Netflix spagnola creata da Daniel Sánchez Arévalo. Questo non è il debutto di Arévalo su Netflix. In realtà, ha un film drammatico del 2019 intitolato Diciassette attualmente in streaming. Ha anche avuto un ruolo nella commedia romantica di Netflix Le leggi della termodinamica. Inoltre, José Antonio Félez ha prodotto la serie attraverso la sua società di produzione, Atípica Films.

Le ragazze alle spalle segue cinque amici d’infanzia, ora sulla trentina, mentre vanno in vacanza annuale di una settimana. Ma questo viaggio è speciale, perché a uno di loro è stato diagnosticato un cancro.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco l’elenco completo del cast qui sotto!

Il cast di Le ragazze alle spalle

Il gruppo di amici intimi è composto da Alma, Olga, Sara, Leo e Carol. Mónica Miranda interpreta il ruolo di Alma. Miranda è nota per i suoi ruoli in Tutti sanno, Dos vidas, Neuromondo e Ama è para siempre.

Godeliv Van den Brandt interpreta Olga nella serie. È meglio conosciuta per il ruolo di Rubí nell’originale Netflix Sky Rojo. Anche Brandt ha avuto ruoli in Reale, Festival di Rifkin e Magnum opus.

Itsaso Arana interpreta il ruolo di Sara. Arana ha avuto ruoli negli spettacoli televisivi Reyes de la noche, Ospedale Centrale e Alto mare. Potresti anche riconoscerla da Netflix Diciassette e La Vergine d’Agosto.

Mariona Terés interpreta il ruolo di Leo nella serie commedia drammatica. Terés è nota per il ruolo di Fanny nella serie originale Netflix Lato sbagliato dei binari. Ha anche avuto ruoli nella commedia d’azione Cercasi eroi e il programma televisivo Cuentame.

María Rodríguez Soto interpreta Carol. Potresti riconoscere Soto dal suo ruolo nel film Netflix Il paramedico. Oppure potresti conoscerla dai suoi ruoli in Il tempo in mezzo, Il Ministero del Tempo e I giorni a venire.

Di seguito l’intero cast:

Monica Miranda nel ruolo di Alma

Godeliv Van den Brandt nel ruolo di Olga

Itsaso Arana nel ruolo di Sara

Mariona Teres come Leone

María Rodríguez Soto come Carol

Javier Rey come David

Macarena García come Pilu

Carmen Machi come Charo

Michelle Jenner nel ruolo di Palo

Macarena De La Rueda come Eva

Antonio de la Torre come Antonio

Paula Ribo come Rigoberta

Melina Matthews

Guarda il trailer ufficiale!

Le ragazze alle spalle è in streaming in questo momento solo su Netflix. Guarderai la serie commedia drammatica?