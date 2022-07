Chi c’è nello show di Netflix?

ANKARA, TURCHIA – 21 NOVEMBRE: In questa illustrazione fotografica, lo schermo mostra il logo di “Netflix Kids Clips” ad Ankara, in Turchia, il 21 novembre 2021. (Foto di Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via Getty Images)

La casa delle bambole di Gabby la stagione 5 arriva su Netflix lunedì 25 luglio con una serie di otto nuovissimi episodi cat-tastic! La serie ibrida live-action/animata di DreamWorks Animation è stata un successo tra i giovani spettatori di Netflix e ora, con il suo ritorno, è destinata a diventare la scelta migliore per molti bambini in età prescolare.

Secondo AWN (Animation World Network), nella nuova stagione di La casa delle bambole di Gabby le cose stanno “diventando minuscole” per l’appassionata di gattini Gabby e i suoi miagolii aiutanti. Una descrizione della prossima nuova stagione rivela che i nuovi episodi vedranno Gabby e il suo equipaggio di gattini in alcune “situazioni luccicanti, vorticose e talvolta appiccicose!” Quindi, nel complesso, una stagione sana, divertente e avventurosa!

Ti sei mai chiesto chi c’è dietro le voci che senti sullo schermo? Quindi non chiederti più, perché abbiamo l’aggiornamento completo dell’elenco del cast per La casa delle bambole di Gabby stagione 5 di seguito.

Doppiatori e cast della quinta stagione di Gabby’s Dollhouse

Poiché la serie live-action/animata è un ibrido, lo spettacolo presenta i talenti vocali di diversi attori, alcuni dei quali potresti benissimo riconoscerti! Di seguito abbiamo elencato tutti gli attori presenti nello spettacolo miagolante e chi interpretano sullo schermo.

Cliccando sull’individuo, verrai indirizzato alla loro pagina ufficiale di IMDb dove potrai scoprire la loro storia di recitazione e dove potresti aver sentito le loro voci prima!

Trailer della quinta stagione di Gabby’s Dollhouse

Prima dell’uscita in esclusiva della quinta stagione su Netflix, DreamWorks Animation ha rilasciato un breve trailer per anticipare il divertimento avventuroso in serbo nei nuovi episodi! Se devi ancora dare un’occhiata al trailer, dai un’occhiata qui sotto.