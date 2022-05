Chi c’è nello show di Netflix?

Immagine artistica chiave bellezza selvaggia per gentile concessione Netflix

Preparati perché la serie thriller sudafricana Bellezza selvaggia farà il suo sbarco su Netflix il 12 maggio! Molte persone hanno anticipato questa nuova versione di Netflix e in un solo giorno tutti e sei gli episodi della prima stagione verranno eliminati contemporaneamente.

Bellezza selvaggia è una serie originale creata da Lebogang Mogashoa. Gli episodi sono stati scritti da vari scrittori come Mogashoa, Nellisa Ngcobo e Neo Sibiya. I registi erano Denny Y. Miller, Thati Pele e Rea Rangaka.

Parla di una donna di nome Zinhle Manzini, che dopo aver vissuto un evento traumatico nella sua infanzia, parte per una missione per eliminare coloro che le hanno causato del male, la famiglia Bhengu. Ma durante il suo viaggio per vendicarsi della ricca famiglia Bhengu, persone innocenti vengono ferite e la missione di Zinhle si complica. Riuscirà Zinhle a vendicarsi o sarà troppo tardi? Scopriremo la risposta a questa domanda quando Bellezza selvaggia uscirà su Netflix il 12 maggio.

Prima di goderti lo spettacolo, condivideremo chi puoi aspettarti di vedere nella serie. Di seguito, troverai il cast completo di Bellezza selvaggia!

Cast di bellezza selvaggia

Rosemary Zimu interpreta il protagonista, Zinhle Manzini. Potresti riconoscere Zimu dal suo ruolo di Crystal nell’originale Netflix Ombra e/o il ruolo di Champagne nel film thriller Champagne.

Ecco l’elenco completo del cast tramite IMDb in basso:

Rosemary Zimu come Zinhle Manzini (handle di Instagram: @rosemary_zimu)

Dumisani Mbebe nel ruolo di Don Bhengu (handle di Instagram: @dumdiesel)

Nthati Moshesh nel ruolo di Grace Bhengu (handle di Instagram: @nthatimoshesh)

Jesse Suntele nel ruolo di Phila Bhengu (handle di Instagram: @jesse_suntele_)

Oros Mampofu nel ruolo di Ndu Bhengu (handle di Instagram: @oros_mampofu)

Nambitha Ben-Mazwi nel ruolo di Linda Bhengu (handle di Instagram: @ladynam_bm)

Angela Sithole nel ruolo di Thando Bhengu (handle di Instagram: @angelasithole)

John Ncamane come Kolobe

Tina Redman nel ruolo di Zandi

Didintle Khunou come Vee

Nandi Mbatha nel ruolo di Rubino

Thami Ngoma nel ruolo di Regina

Mpho Sebeng

Bontle Mosethla

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per dare un’occhiata a ciò che accadrà nella serie thriller!

Attaccare Bellezza arriverà su Netflix il 12 maggio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai?