Chi c’è nello show di Netflix?

Dopo aver atteso più di un anno per Sangue e acqua stagione 3, è stato finalmente rilasciato su Netflix il 25 novembre 2022. Riuniti con Puleng e Fiks, non vedevamo l’ora di rimanere bloccati nel dramma del crimine adolescenziale e scoprire come si è svolta la loro storia intrecciata.

La sinossi ufficiale di Sangue e acqua la stagione 3 ha anticipato una terza puntata ricca di azione mentre le sorellastre si univano per svelare i molti misteri che le circondavano:

“Mentre inizia un altro anno a Parkhurst, Puleng e Fiks cercano una persona amata perduta, ma la loro perseveranza potrebbe metterli in grave pericolo”.

Potresti già conoscere il cast del dramma sudafricano, ma in caso contrario, abbiamo tutti i dettagli su chi c’è nello spettacolo di seguito e rispondiamo alle tue scottanti domande sulle star principali.

Il cast della terza stagione di Blood and Water

Come previsto, il cast principale di Sangue e Acqua ripreso i loro ruoli per la stagione 3.

Ama Qamata

Ama Qamata è tornata come Puleng Khumalo. L’attrice sudafricana è meglio conosciuta per i suoi ruoli in programmi TV come SABC1 La mia famiglia perfetta, e.tv Città del ritmo, e Mzansi Magic’s Gomorra.

ETÀ: Ha 24 anni. L’attrice Puleng è nata il 2 settembre 1998.

INSTAGRAM: Puoi seguire l’attrice sui social media sotto l’handle @amaqamata

IMDb

Khosi Ngema

Khosi Ngema ritorna come Fikile Bhele. Sangue e acqua sembra essere il primo vero progetto con la giovane attrice sudafricana.

ETÀ: Ha 22 anni. L’attrice di Fikile ha festeggiato il suo compleanno solo di recente! È nata il 2 novembre 2000.

INSTAGRAM: Stai cercando di darle un seguito su Instagram? Quindi puoi trovare Khosi sotto la maniglia @khosingema.

IMDb

Gail Mabalane

Gail Mabalane ha ripreso il ruolo della madre di Puleng, Thandeka Khumalo. È meglio conosciuta per aver interpretato Lelo nella serie TV MNet Il selvaggio, e ha anche recitato nella “soap più vista” del Sudafrica Generazioni: l’eredità.

ETÀ: Attualmente l’attrice, classe 1984, ha 37 anni, ma non per molto! Festeggerà il suo 38° compleanno il 27 dicembre 2022.

INSTAGRAM: Puoi trovare l’attrice sui social media sotto il nome @gail_mabalane.

Thabang Molaba

Thabang Molaba è tornato come l’interesse amoroso di Puleng, Karabo “KB” Molapo, nella terza puntata di Sangue e acqua. È meglio conosciuto per i suoi ruoli in La regina, Ring of Lies, Love: The Web Series, e Città Diamante.

ETÀ: L’attore ha 27 anni, ma come il suo compagno di cast (sopra) festeggerà anche il suo compleanno a dicembre. È nato il 18 dicembre 1994, quindi avrà 28 anni molto presto.

INSTAGRAM: Puoi seguire l’attore di KB su Instagram sotto l’handle @thabangmolaba_.

IMDb

Secondo IMDb, questi sono altri attori che appariranno nella terza stagione: