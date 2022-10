Chi c’è nella serie poliziesca di Netflix?

Hai bisogno di qualcosa da guardare questo fine settimana? Allora che ne dici di dare Belascoarán, PIuna nuova esaltante serie Netflix, una prova?

Il nuovo titolo racconta la corroborante storia di Hector Belascoaran, un uomo sfortunato che decide di dare una scossa alla sua vita mondana nel modo più straordinario. Hector potrebbe aver morso più di quanto possa masticare con questo cambiamento improvviso, ma come sappiamo, è meglio vivere la vita in modo sconsiderato piuttosto che guardare i nostri giorni contati non valgono nulla.

Leggi di più della sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Mettere una vecchia scrivania, sedersi, fumare e aspettare? Forse no… Una città come Città del Messico ha bisogno del proprio detective. Presto Belascoarán ci porterà a scoprire cosa serve per essere un detective indipendente negli anni ’70 in Messico. Le avventure di Belascoarán, scritte da Paco Ignacio Taibo ll, arriveranno su Netflix nel 2022.

Speriamo di essere stati in grado di suscitare il tuo interesse con questa straordinaria sinossi. Se è così, continua a leggere per scoprire chi è il protagonista Belascoarán, PIe dai un’occhiata a tutta l’azione racchiusa in questa serie originale Netflix.

Belascoarán, cast di PI

gli angeli di Charlie l’attore Luis Gerardo Méndez interpreta Hector Belascoaran in questo titolo del 2022. Accanto a Méndez ci sono attori ancora più talentuosi che danno vita a questo spettacolo in un modo così unico. Dai un’occhiata alla lista del cast qui sotto:

Paulina Gaitan nel ruolo di Irene

Irene Azela come Elisa

Francisco Calvillo nel ruolo di Leobardo El Romano

Mildred Motta come Laura Camposanto

Macarena García Romero come Virginia

Silverio Palacios come Gomez Letras

Ultimo ma non meno importante, possiamo ringraziare Ernesto Contreras, Hiromi Kamata e Gonzalo Amat, perché sono i tre registi di talento che hanno lavorato incessantemente per creare il mondo che lo scrittore Paco Ignacio Taibo ha immaginato.

Guarda uno scorcio del capolavoro Contreras, Kamata e Amat immaginato di seguito.

Le parole non possono davvero catturare lo stupore di questa serie, quindi assicurati di andare su Netflix per guardare in streaming tutti e tre gli episodi di Belascoarán, PI in questo momento su Netflix.